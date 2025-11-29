Mỹ sẽ công nhận quyền kiểm soát của Nga với Crimea, Donbass? 29/11/2025 09:25

(PLO)- Báo The Daily Telegraph đưa tin rằng Mỹ có thể sẽ công nhận quyền kiểm soát của Nga tại Crimea và các vùng lãnh thổ Ukraine hiện Moscow kiểm soát nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho Kiev.

Tờ The Telegraph ngày 28-11 dẫn nguồn thạo tin cho biết rằng bất chấp sự phản đối từ các chính trị gia châu Âu, Mỹ vẫn có thể sẽ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và các vùng lãnh thổ Ukraine hiện do quân đội Nga kiểm soát.

Mục đích là nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tờ báo dẫn lời một nguồn tin nhận định: “Ngày càng rõ ràng là phía Mỹ không bận tâm đến lập trường của châu Âu. Họ nói rằng người châu Âu muốn làm gì thì tùy ý họ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón người đồng cấp Nga Vladimir Putin trên thảm đỏ tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8. Ảnh: Doug Mills/THE NEW YORK TIMES

Theo nguồn tin này, các đại diện của Mỹ vẫn chưa từ bỏ chiến lược ban đầu được vạch ra trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine - văn bản 28 điểm vốn đã bị rò rỉ nội dung ra truyền thông trước đó.

Theo kế hoạch nói trên, Washington và các quốc gia khác sẽ phải công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea, vùng Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) và các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine buộc phải từ bỏ.

Đổi lại, Kiev sẽ nhận được các cam kết bảo đảm an ninh từ phía Mỹ và châu Âu. Một khu vực phi quân sự dự kiến cũng sẽ được thiết lập tại các địa bàn mà quân đội Ukraine rút đi.

Báo cáo cũng ghi nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cử con rể Jared Kushner và Đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow để chuyển đề xuất trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - cho biết ông Putin có kế hoạch tiếp đón ông Witkoff, và một thỏa thuận sơ bộ về chuyến thăm Moscow vào tuần tới của đặc phái viên này đã được thống nhất.

Các đại diện khác của chính quyền Mỹ cũng có thể tháp tùng ông Witkoff trong chuyến đi này.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.