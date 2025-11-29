Chiến sự Nga - Ukraine 29-11: Kiev tuyên bố giành lại TP quan trọng ở Zaporizhzhia; Mỹ sắp có bước đi lớn liên quan lãnh thổ Ukraine? 29/11/2025 08:01

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với các đòn tấn công từ hai bên; Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov và sân bay ở Crimea; Nga tuyên bố kiểm soát 8 khu định cư trong tuần; Đại sứ Nga khẳng định Không có liên lạc nào giữa Nga và Anh về vấn đề Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến.

Ukraine nói đẩy lùi Nga ở TP Huliaipole, giành lại quyền kiểm soát khu vực

. Ngày 28-11, Trung đoàn tấn công độc lập số 33 của Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia), giành lại quyền kiểm soát khu vực, theo tờ Kyiv Independent.

Cùng lúc đó, 3 nguồn tin quân sự nói với hãng tin Hromadske của Ukraine rằng Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 102 của Ukraine đã đấu súng với lực lượng Nga bên trong TP Huliaipole.

Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 20 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua tại khu vực tiền tuyến này gần các khu định cư Zatyshshia, Solodke, Chervone, cũng như theo hướng Dobropillia, Priluky, Varvarivka và Huliaipole.

Trước đó, ngày 26-11, lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết tình hình ở Huliaipole vẫn còn khó khăn, nhưng quân đội Ukraine không bị bao vây.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 56 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng có 1 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày 28-11.

Không quân Ukraine nói rằng trong đêm 27, rạng sáng 28-11, Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo Iskander-M và 72 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine.

Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn 63 UAV. 9 UAV và 1 tên lửa đã lọt qua, tấn công 5 địa điểm.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, một quả bom lượn của Nga đã làm 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở cộng đồng Pokrov, theo Tỉnh trưởng Vladyslav Haivanenko.

Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin báo cáo rằng các cuộc tấn công của Nga đã làm 13 người bị thương ở tỉnh này trong ngày qua.

Tại tỉnh Kharkiv, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov nói rằng có 2 người bị thương do cuộc tấn công của Nga vào làng Motuzivka.

Tại tỉnh Sumy, Nga đã tấn công cộng đồng Seredyna-Buda, làm 2 người bị thương, chính quyền quân sự địa phương đưa tin.

Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã làm 1 người bị thương ở TP Sloviansk và 1 người bị thương ở TP Kostiantynivka, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ước tính rằng kể từ đầu chiến sự, Nga đã mất khoảng 1.170.790 quân tại Ukraine, bao gồm 1.100 thương vong trong ngày 28-11.

. Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-11 đưa tin rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 8 cộng đồng ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết quân đội Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công lớn và 6 cuộc tấn công kết hợp vào các mục tiêu quân sự của Ukraine trong tuần qua để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự.

Nga cũng phá hủy 1 hệ thống tên lửa đất đối không S-300 và 2 bệ phóng tên lửa đa nòng Grad của quân đội Ukraine trong tuần.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Saratov và sân bay ở Crimea

Ngày 28-11, Lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov, một cơ sở lưu trữ UAV tại một sân bay ở bán đảo Crimea và các mục tiêu quân sự khác, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đưa tin.

Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov - cơ sở sản xuất hơn 20 sản phẩm dầu mỏ cung cấp cho quân đội Nga.

Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này, mặc dù mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá, theo tuyên bố Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong cuộc tấn công, lực lượng Ukraine cũng nhắm vào một cơ sở lưu trữ UAV tại sân bay Saky ở làng Novofedorivka, Crimea.

Hệ thống phòng không của Nga tại địa điểm này đã bị phá hủy, bao gồm các hệ thống tên lửa Pantsir S1 và Tor-M2. Sau khi vô hiệu hóa hệ thống phòng không, quân đội Ukraine đã phá hủy nhà chứa UAV tầm xa Forpost và Orion.

Lực lượng Ukraine còn tấn công vào các khu vực tập trung quân đội Nga và các kho nhiên liệu ở các khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk và Luhansk.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Moscow: Không có liên lạc nào giữa Nga và Anh về vấn đề Ukraine

Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Ngày 28-11, Đại sứ Nga tại Anh - ông Andrey Kelin cho biết Anh chưa liên lạc với Nga về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất trong bối cảnh London có tham gia các cuộc đàm phán ở Geneva (Thuỵ Sĩ).

“Chưa có bất kỳ liên lạc nào với phía Anh về vấn đề này. Lập trường của họ hoàn toàn ngược với chúng tôi. Mục đích của họ không phải là đạt được giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề” - ông Kelin nói.

Tuần trước, Washington đã công bố sáng kiến ​​hòa bình 28 điểm. Kiev và các đồng minh châu Âu sau đó đã thúc đẩy những sửa đổi đáng kể.

Ngày 23-11, Mỹ, Ukraine và châu Âu đã tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva về đề xuất này. Sau đó, Mỹ cho biết số lượng điều khoản trong tài liệu đã được giảm xuống.

Ngày 28-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga đã nhận được những nội dung chủ chốt của kế hoạch hòa bình Ukraine được sửa đổi nhưng từ chối bình luận về kế hoạch này.

The Daily Telegraph: Mỹ có thể công nhận Crimea và các vùng lãnh thổ khác là của Nga

Tờ The Daily Telegraph ngày 28-11 dẫn các nguồn tin rằng Mỹ có thể công nhận quyền kiểm soát của Nga ở Crimea và các khu vực khác ở Ukraine như một phần trong thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt.

Theo The Daily Telegraph, ông Trump đã cử đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner tới Moscow để trực tiếp trình bày đề xuất này với Tổng thống Nga Vladimir Putin về kế hoạch của Washington - một động thái sẽ đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ so với chính sách Mỹ trong nhiều thập niên.

Kế hoạch này về cơ bản sẽ hợp pháp hóa việc Nga sáp nhập Crimea, Donetsk và Luhansk.

Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ và châu Âu. Một khu vực phi quân sự dự kiến ​​sẽ được thiết lập tại các khu vực mà quân đội Ukraine sẽ rút khỏi.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.