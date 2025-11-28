Nga: Các nước phương Tây không thể gia nhập BRICS vì… 28/11/2025 18:45

(PLO)- Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng BRICS là một khối địa chính trị không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Ngày 28-11, Đại sứ Nga tại Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và là điều phối viên của Nga tại BRICS - ông Pavel Knyazev nói rằng phương Tây đã tiếp cận BRICS thông qua lăng kính đối đầu, do đó sẽ không có quốc gia phương Tây nào có thể tham gia nhóm này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Hãy làm rõ điều này: Sẽ không có quốc gia phương Tây nào gia nhập BRICS vì một lý do rất đơn giản. Cái gọi là tỉ phú vàng hay thiểu số đặc quyền của các nền kinh tế phát triển luôn phản đối đa cực, tìm cách duy trì sự thuận lợi và tiện nghi của trật tự thế giới đơn cực cũng như sự thống trị lịch sử" - ông Knyazev nói tại một cuộc thảo luận chuyên gia có tựa đề "BRICS Ngày Nay: Bình Nguyên hay Trỗi Dậy?".

Các lãnh đạo BRISC tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm ở Brazil đầu năm nay. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trích dẫn một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs của Mỹ, Đại sứ Knyazev lưu ý rằng phương Tây chỉ nhìn nhận BRICS qua lăng kính đối đầu.

"Họ quen với việc suy nghĩ trong khuôn khổ mô hình của riêng họ, theo đuổi lý lẽ ‘ai không theo ta là chống ta'’” - ông Knyazev khẳng định.

Theo ông Knyazev, lập trường này đã ăn sâu vào tư duy của các chính trị gia và giới hoạch định chính sách ở phương Tây, do đó, họ nảy sinh nghi ngờ và tìm cách làm suy yếu BRICS.

Đại sứ Nga nhấn mạnh rằng BRICS là một khối địa chính trị không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

"Chương trình nghị sự cởi mở và rộng mở của chúng tôi dựa trên đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng thay vì đối đầu. Điều này đương nhiên khiến các đối thủ của chúng tôi lo ngại" - nhà ngoại giao Nga kết luận.

Chưa có quốc gia phương Tây nào lên tiếng về phát ngôn trên.

BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và đã được mở rộng vào đầu năm 2024 sau khi kết nạp Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đầu năm 2025, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á gia nhập BRICS.