Ông Zelensky hé lộ 'bộ ba' văn kiện định đoạt tương lai Ukraine 10/12/2025 06:03

(PLO)- Ukraine và các đối tác đang hoàn thiện 3 văn kiện về hòa bình, bảo đảm an ninh và tái thiết, tạo nền cho nỗ lực ngoại giao chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

Ngày 9-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng các nỗ lực ngoại giao hiện tại nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine đang được định hình dựa trên 3 văn kiện then chốt, bao gồm: khung thỏa thuận hòa bình, cơ chế bảo đảm an ninh và kế hoạch tái thiết quốc gia.

Theo đó, văn kiện đầu tiên là khung kế hoạch hòa bình hiện bao gồm 20 điểm, sau khi các nhà đàm phán đã lược bỏ một số nội dung từ dự thảo gốc 28 điểm của Mỹ, theo tờ The Kyiv Independent.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả văn bản sửa đổi này là "một khuôn khổ đang tiếp tục phát triển" và nhấn mạnh nó buộc phải phản ánh "lợi ích của Ukraine, châu Âu và thế giới".

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Văn kiện thứ hai tập trung vào các bảo đảm an ninh, nội dung mà Kiev đang tích cực soạn thảo cùng Washington và các đối tác châu Âu.

"Tôi đang chờ đợi các đề xuất từ phía quân đội của chúng tôi và từ các cuộc đối thoại của họ với phía Mỹ" - ông Zelensky nói, đồng thời khẳng định các cam kết bảo đảm an ninh vẫn là trọng tâm của mọi cuộc thảo luận.

Tổng thống Ukraine thừa nhận rằng Mỹ "chưa sẵn sàng để Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)", đồng thời lưu ý rằng ưu tiên hiện tại của Kiev là xây dựng các cơ chế bảo đảm hiệu quả từ "Liên minh thiện chí" và đặc biệt là từ phía Mỹ.

Ông Zelensky cho biết Mỹ muốn đưa ra những cam kết an ninh rõ ràng và có hiệu lực thực tế cho Ukraine, được quốc hội Mỹ thông qua, để bảo đảm Ukraine thật sự nhận được hỗ trợ, nhất là vũ khí.

"Nếu cần thiết, các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng, chúng ta cũng sẽ có các hệ thống phòng không. Cơ chế này nên tương tự như Điều 5 NATO [về phòng vệ tập thể]. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện các chi tiết cụ thể" - ông Zelensky nói thêm.

Văn kiện thứ ba giải quyết vấn đề tái thiết Ukraine. Ông Zelensky mô tả đây là yếu tố thiết yếu để hoạch định tương lai đất nước ngay cả khi chiến sự chưa kết thúc.

Tổng thống Ukraine đưa ra các bình luận trên sau khi nhận báo cáo từ đoàn đàm phán về các cuộc tham vấn tại London (Anh) với cố vấn an ninh quốc gia các nước Liên minh châu Âu (EU).

Trước sự thất vọng của các lãnh đạo châu Âu về việc bị gạt ra khỏi các kênh liên lạc Mỹ-Nga, Kiev đã phản ứng bằng cách tăng cường các cam kết ngoại giao với châu lục này, theo The Kyiv Independent.

Trước đó, ngày 8-12, ông Zelensky đã hội đàm tại London với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine tới Brussels gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các quan chức EU.

Ngày 9-12, ông Zelensky tiếp tục gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Giáo hoàng Leo XIV tại Rome (Ý).