Thủ tướng Starmer nêu tên binh sĩ Anh thiệt mạng ở Ukraine 11/12/2025 05:38

(PLO)- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nêu danh tính binh sĩ Anh thiệt mạng trong một vụ thử vũ khí ở Ukraine, lần đầu xác nhận có sự hiện diện của lính dù Anh ở Ukraine.

Ngày 10-12, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nêu danh tính binh sĩ Anh thiệt mạng trong một vụ thử vũ khí ở Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Phát biểu trước Hạ viện, ông Starmer cho biết hạ sĩ George Hooley (28 tuổi) đã tử vong sau một “tai nạn thương tâm” xảy ra ở khu vực không thuộc tiền tuyến.

Ông Starmer nói rằng việc nêu tên ông Hooley tại quốc hội là “để bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng, và khẳng định rằng sự phục vụ của anh ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Henry Nicholls/PA

Trước đó, ngày 9-12, Bộ Quốc phòng Anh thông báo về một binh sĩ thiệt mạng trong quá trình thử nghiệm “một năng lực phòng thủ mới” nhưng không nêu tên.

“Với sự tiếc thương vô hạn, chúng tôi phải thông báo rằng một quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Anh đã thiệt mạng tại Ukraine sáng nay” - theo tuyên bố của bộ này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ngày 9-12 nói rằng ông “vô cùng đau buồn trước cái chết của một quân nhân Anh tại Ukraine”.

“Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và đồng đội của anh ấy trong lúc họ đau đớn vì mất người thân. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau này” - ông Healey nói.

Ngày 10-12, một nguồn tin quân sự giấu tên nói với đài BBC rằng có thể 2 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong vụ việc và một số người khác bị thương dù lực lượng vũ trang Ukraine chưa xác nhận.

Theo BBC, vụ việc được cho là không xuất phát từ hỏa lực đối phương. Tờ Telegraph dẫn một nguồn tin quốc phòng cho biết đây là trường hợp thương vong quân sự chính thức đầu tiên của Anh tại Ukraine.

Cái chết của binh sĩ Hooley cũng đánh dấu lần đầu tiên Anh chính thức xác nhận lính dù - lực lượng bộ binh đổ bộ đường không tinh nhuệ - đang hiện diện tại Ukraine.

Hiện chưa rõ “năng lực phòng thủ mới” mà được đề cập là gì.