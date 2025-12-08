40 năm đi tìm hung thủ vụ án giết người tàn bạo 08/12/2025 16:00

(PLO)- Phải mất 40 năm các nhà điều tra mới đưa được nghi phạm của vụ án giết người tàn bạo nhằm vào bà Cathy Krauseneck ra tòa, nhưng đến phút cuối đời, người này vẫn khẳng định mình không phải là hung thủ.

Năm 1982, bà Cathy Krauseneck bị giết chết tại nhà riêng tại New York (Mỹ). Đây là sự kiện mở đầu cho một vụ án giết người phức tạp.

Khi ấy, cô con gái nhỏ của bà là Sara Krauseneck mới chỉ 3 tuổi. Ngày xảy ra vụ án, cô bé Sara ở một mình trong nhà cùng thi thể mẹ trong nhiều giờ liền, theo trang tin Oxygen.

Vụ án

Bà Cathy và ông James Krauseneck là vợ chồng. Họ sống ở vùng ngoại ô Brighton, New York với cuộc sống hoàn hảo như tranh vẽ. Ông James được cho là tiến sĩ kinh tế học và đi làm tại một công ty tư nhân, trong khi bà Cathy ở nhà chăm sóc con gái nhỏ của hai vợ chồng.

Nhưng cuộc sống của gia đình trẻ đối mặt thực tại đen tối sau ngày 19-2-1982.

James sau đó khai với cảnh sát rằng ông rời nhà đi làm vào khoảng 6 giờ 30 hôm đó, khi vợ và con gái vẫn đang ngủ say trên giường.

James, Cathy và bé Sara Krauseneck. Ảnh: Annet Schlosser/CBS NEWS

Khi ông trở về nhà lúc gần 17 giờ, ông bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Vợ ông vẫn nằm trên giường với một chiếc rìu găm vào đầu, còn cô con gái nhỏ Sara của họ ở nhà một mình với thi thể trong nhiều giờ.

Ông James bế con gái chạy đến nhà người hàng xóm và gọi cảnh sát.

Cảnh sát Markus Spaker là người đầu tiên đến hiện trường và vội vã vào nhà. Ông nhìn thấy một bộ đồ ăn bằng bạc nằm trên sàn phòng ăn, bên cạnh chiếc ví của một phụ nữ, trước khi đi lên cầu thang vào phòng ngủ chính.

Ông Spaker vẫn còn nhớ khoảnh khắc "giật mình" khi nhìn thấy bà Cathy nằm trên giường với một chiếc rìu lớn găm vào đầu. "Tôi đã gặp ác mộng về chuyện đó vì nghĩ rằng con bé ở nhà với mẹ cả ngày" – ông thừa nhận.

Nhân chứng 3 tuổi

Tối hôm đó, tại đồn cảnh sát, Sara đã cung cấp cho các nhà điều tra một vài chi tiết ít ỏi về những gì đã xảy ra trong ngày.

Theo điều tra viên Richard Corrigan, Sara nói với các sĩ quan rằng "cô bé nhìn thấy một kẻ xấu trong nhà và hắn ta đang nằm trên giường của mẹ". Nhưng khi cô bé tiếp tục khai, các điều tra viên bắt đầu nhận ra rằng Sara đang mô tả người mẹ đã bị sát hại của mình trên giường, chứ không phải kẻ tấn công.

"Với tất cả những chấn thương khủng khiếp đó, có lẽ cô bé đã không nhận ra mẹ mình" – ông Corrigan nói.

Giám định y khoa sau đó kết luận rằng bà Cathy đã chết ít nhất 8 giờ trước khi được phát hiện.

Một ngày sau vụ việc, ông James và con gái trở về quê nhà ở Michigan, hy vọng quên đi thảm kịch ở New York.

Hiện trường tại nhà bà Cathy vào ngày xảy ra vụ án. Ảnh: TÒA ÁN HẠT MONROE

Trong khi đó, các nhà điều tra xem xét kỹ hơn hiện trường vụ án. Họ nhận thấy không có gì bị lấy đi khỏi nơi bà Cathy bị sát hại, mặc dù rõ ràng có những đồ vật có giá trị nằm rải rác xung quanh đó.

Cảnh sát nhìn thấy bộ đồ ăn bằng bạc và ví trên sàn phòng ăn. Thẻ tín dụng của bà Cathy không bị mất. Theo cảnh sát, bộ đồ ăn dường như đã được đặt cẩn thận trên sàn giống như vụ trộm được dàn dựng.

Các nhà điều tra cũng nhận thấy một cửa sổ bị vỡ, nhưng những mảnh kính lớn vẫn còn trên khung cửa sổ. Điều này càng củng cố thêm giả thuyết rằng hiện trường đã được dàn dựng.

"Vì vậy, nếu một tên trộm định thò tay vào, người này sẽ phải thò tay qua mảnh kính vỡ và có thể có nguy cơ bị cắt vào người. Nếu vậy thì đáng lẽ phải có máu trên đó" – ông Corrigan nói.

Họ kết luận rằng bà Cathy mới là mục tiêu thực sự ngay từ đầu.

Vào thời điểm đó, gia đình Cathy khẳng định bà và James có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ông James cũng nói không biết ai muốn hại vợ ông.

Cuối cùng, vụ án đã rơi vào bế tắc.

Lời thú tội khơi mào hướng điều tra mới

Vào năm 2018, Ed Laraby – một tội phạm đang thụ án – đã thú nhận giết bà Cathy. Tuy nhiên, nhà chức trách nhận thấy người này đã khai sai các chi tiết quan trọng của vụ án, bao gồm việc mô tả ngoại hình của bà Cathy. Họ kết luận đó là một lời thú tội giả.

Tuy nhiên, diễn biến này đã thúc đẩy cảnh sát xem xét kỹ hơn vụ giết bà Cathy. Một nhóm điều tra viên cũng phát hiện bà Cathy và ông James đã gặp trục trặc trong hôn nhân trước khi bà qua đời.

Các cấp trên của ông James cũng phát hiện ra rằng ông chưa có bằng tiến sĩ. Một chiếc gối và chăn gấp lại được tìm thấy gần chiếc ghế tại hiện trường cũng cho thấy James đã ngủ trên ghế.

Công nghệ mới cũng giúp các nhà điều tra xác định dấu giày trên một túi ni lông gần những món đồ được bày ra trong phòng ăn. Dấu giày trùng khớp một đôi giày mà James thường mang. Các nhà điều tra cũng thấy kỳ lạ khi chỉ trong vòng 24 giờ sau vụ giết người, James đã thu dọn đồ đạc và chuyển về Michigan.

Một giám định viên y khoa cũng đã xem xét lại vụ án và kết luận rằng bà Cathy đã chết trước thời điểm James nói rằng ông đi làm. Các chuyên gia ADN cũng không tìm thấy bằng chứng nào khác ngoài ba thành viên gia đình James trên các vật dụng tại hiện trường.

Sara và James Krauseneck. Ảnh: Sharon Krauseneck/CBS NEWS

Cuối năm 2019, James bị bắt vì tội giết người cấp độ hai. James ra tòa vào năm 2022 và bị kết án phạm tội giết người cấp độ hai.

Khi ấy, Sara vẫn cho rằng cha mình vô tội và rằng cơ quan thực thi pháp luật đã sai.

James đã chết trong tù chỉ 6 tháng vì ung thư trong quá trình thụ án từ 25 năm tù. Vào thời điểm đó, ông đang kháng cáo quyết định của tòa.