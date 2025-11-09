Tiếng súng lúc rạng sáng và động cơ giết người khó tin 09/11/2025 15:00

(PLO)- Bác sĩ Frank "Buddy" McCutcheon Jr. bị bắn lúc rạng sáng khi đang ngủ trên ghế bành, động cơ của hung thủ giết người khiến các nhà điều tra khó tin được.

Ông Frank "Buddy" McCutcheon Jr. (64 tuổi) là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở bang North Carolina (Mỹ). Ông là nạn nhân của một vụ giết người.

Vào một đêm tháng 7-2016, ông ngủ quên trên ghế bành tại nhà riêng. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, có người đã bắn vào đầu vị bác sĩ khi ông đang ngủ, cướp đi sinh mạng của ông.

Hành trình tìm ra hung thủ đằng sau vụ giết người này là điều không dễ đối với các nhà điều tra và kết quả của nó cũng khiến nhà chức trách bất ngờ.

Bác sĩ Frank "Buddy" McCutcheon Jr. là ai?

Ông Buddy có một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Asheville, North Carolina. Nơi này được ông điều hành với sự giúp đỡ của người vợ Brenda McCutcheon – vốn là y tá.

Họ đã cùng nhau tạo nên một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Nhưng ông Buddy còn có một niềm đam mê khác là âm nhạc. Ông có phòng thu âm riêng, chơi trong các ban nhạc địa phương, qua nhiều năm ông đã chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ.

“Buddy có đôi tai thính. Anh ấy có thể chọn bất kỳ giai điệu nào và thể hiện lại” – người bạn thân Scott Lunsford nhớ lại.

Ông Buddy và bà Brenda không có con nhưng có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Đêm ông Buddy qua đời

Vào tối 15-7-2016, ông Buddy và bà Brenda cùng nhau ăn bánh mì và xem ti vi. Sau đó, bà Brenda lên phòng ngủ nghỉ ngơi còn ông Buddy ngủ trên ghế bành, vì ông thích vừa nghe tiếng ti vi vừa chìm vào giấc ngủ.

Bà Brenda kể với các điều tra viên rằng vào khoảng 3 giờ sáng, bà thức giấc vì một tiếng nổ lớn như sấm sét và vội vã chạy xuống cầu thang thì thấy đầu ông Buddy đang chảy máu.

Nhận ra chồng mình đã chết, bà chạy sang nhà hàng xóm. Nhưng khi người hàng xóm không trả lời, bà chạy về nhà lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Bà Brenda McCutcheon. Ảnh: CẢNH SÁT NORTH CAROLINA

Vài phút sau, cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Buncombe đến và thấy bà Brenda đang hoảng loạn chờ đợi bên ngoài. Vì không chắc còn ai trong nhà không, cảnh sát thận trọng tiến vào trong nhà và sau đó họ phát hiện ra chỉ có ông Buddy vẫn nằm trên ghế bành.

Xét đến vị trí vết thương do súng bắn và việc không tìm thấy khẩu súng nào bên cạnh thi thể, nhà chức trách đã loại trừ khả năng đây là một vụ tự tử.

Bà Brenda đồng ý làm xét nghiệm dư lượng thuốc súng và đến đồn cảnh sát để cho lời khai. Bà nói với cảnh sát rằng bà không thể nghĩ ra ai muốn giết chồng mình.

"Tại sao lại có người chưa đến nhà chúng tôi lại muốn giết chồng tôi. Có lẽ là tôi không biết nữa, một kẻ nghiện ngập muốn gì đó. Tôi không biết nữa" – bà Brenda khai với cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy không có vật nào bị lấy đi khỏi nhà. Kỳ lạ hơn nữa, cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng lục – một khẩu súng ngắn nhỏ mà vợ chồng ông Buddy thường cất trong ngăn kéo bếp – được vứt vào một bụi cây thường xuân không xa nhà ông.

Bà Brenda nói với các nhà điều tra rằng bà và ông Buddy có "mối quan hệ tốt" và khẳng định bà không giết chồng.

"Tôi nói với các bạn sự thật đã xảy ra với tôi. Tôi không biết sự thật đã xảy ra với anh ấy” – bà nói.

Các em của ông Buddy không tin rằng bà Brenda có liên quan vụ án giết anh trai họ.

“Chị ấy rất chu đáo và rất ngọt ngào. Chị ấy là một người vợ tuyệt vời" – ông Clutch McCutcheon, người em trai của ông Buddy, nói.

Kết quả xét nghiệm cho thấy không có dư lượng thuốc súng trên tay bà Brenda và chỉ có một lượng nhỏ trên quần áo của bà, có thể là do bà cúi xuống gần xác chồng mình.

Rắc rối tài chính bị phơi bày

Tuy nhiên, các nhà điều tra không thể gạt bỏ nghi ngờ rằng bà Brenda có liên quan vụ án. Nghi ngờ lên cao sau khi họ đến văn phòng của ông Buddy chỉ vài ngày sau vụ án và phát hiện bà Brenda vứt hồ sơ phòng khám vào thùng rác.

Các nhà điều tra cũng phát hiện vào thời điểm ông Buddy qua đời, Cơ quan Thuế vụ North Carolina đã mở một cuộc điều tra hình sự về các hoạt động của phòng khám. Phòng khám đã chậm nộp tờ khai thuế doanh nghiệp vài năm. Phòng khám cũng thông báo trích tiền lương của nhân viên để nộp thuế, nhưng đã không chuyển số tiền đó cho tiểu bang.

Theo cơ quan này, phòng khám của vợ chồng ông Buddy nợ thuế 385.000 USD.

Là người quản lý văn phòng, bà Brenda có thể đã biết về những vấn đề tài chính này. Khi cơ quan thuế đến gặp ông Buddy vài ngày trước khi ông qua đời, ông tỏ ra bất ngờ khi nghe tin phòng khám ông trốn thuế.

Vài tháng sau khi ông Buddy qua đời, người em trai Clutch đã nghe đoạn ghi âm cuộc gọi của chị dâu đến cảnh sát vào ngày ông Buddy bị bắn. Ông rất ngạc nhiên khi nghe bà Brenda khai rằng ông Buddy luôn để cửa sau nhà họ mở.

Ông Clutch biết chắc điều đó không đúng vì ông đã đến thăm anh trai ngay trước khi ông qua đời. Khi ấy, ông Buddy đã dặn ông Clutch khóa cửa vì khu vực đó có gấu.

Các nhà điều tra tin rằng bà Brenda là người duy nhất có phương tiện, động cơ và cơ hội để giết ông Buddy, nhưng họ không có bất kỳ bằng chứng pháp y nào để buộc tội bà. Cảnh sát sau đó xin tòa án lệnh bắt bà Brenda và tòa đồng ý.

Vụ án đã được đưa ra xét xử vào tháng 1-2020. Công tố viên lập luận rằng bà Brenda nảy sinh ý định giết người sau khi bị buộc phải đảm nhận vai trò quản lý văn phòng, mặc dù không có đủ chuyên môn.

“Rõ ràng là mọi thứ bà ấy từng làm đều là vì ông Buddy, được xây dựng dựa trên những gì ông Buddy muốn, dựa trên những gì ông Buddy mơ ước. Và vì vậy, ông ấy nhốt bà Brenda vào văn phòng, làm hết mọi thủ tục giấy tờ, thậm chí không cho bà ấy làm y tá trong văn phòng đó mặc dù đó thực sự là công việc của bà ấy. Và tôi tin rằng bà ấy rất oán giận ông Buddy vì điều đó” – công tố viên Meghan Lock kể lại.

Ông Lock cho rằng bà Brenda nghĩ khi ông Buddy không còn nữa, vụ án của cơ quan thuế có thể sẽ được giải quyết và bà ấy sẽ không còn phải tiếp tục điều hành công việc kinh doanh chán ngán này nữa.

Sau cùng, bà Brenda bị kết tội giết ông Buddy và bị tuyên án tù chung thân không được ân xá.