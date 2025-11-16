Cuộc gọi 71 phút tố cáo kẻ giết người 16/11/2025 11:30

Đối với nhiều người Mỹ, lễ Tạ ơn là ngày đoàn tụ và ấm áp. Nhưng vào mùa lễ Tạ ơn năm 2022, gia đình bà Catrina Bean ở bang Tennessee đã phải đối mặt sự kinh hoàng tột độ khi con gái bà trở thành nạn nhân của vụ án giết người.

Hai ngày trước lễ Tạ ơn, cô con gái Jasmine “Jazzy” Pace (22 tuổi) đã gửi một tin nhắn bất ngờ đến bà Bean. Jazzy thông báo với mẹ rằng cô sẽ đi chơi với bạn thay vì đoàn tụ với gia đình trong ngày lễ.

Sự thay đổi đột ngột này trái ngược với tính cách của Jazzy. Mối lo lắng của gia đình bà Bean ngày càng tăng khi vài ngày sau đó, Jazzy đột nhiên biến mất, theo trang tin Oxygen.

"Có gì đó không ổn. Chị ấy không nghe điện thoại" – cô Jacqueline White, em họ của Jazzy, nói.

Chuyện gì đã xảy ra với Jazzy?

Gia đình Jazzy phát hiện cô không ở cùng người bạn mà cô đã thông báo. Họ bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bằng cách lần theo dấu vết cô để lại.

Gia đình Jazzy bắt đầu truy cập vào email của cô. Họ phát hiện mật khẩu tài khoản ngân hàng và mạng xã hội của cô đã bị thay đổi. Thông tin trên điện thoại của Jazzy cho thấy có một cuộc gọi gần đây kéo dài 71 phút đến một số điện thoại lạ vào ngày 22-11.

Jasmine “Jazzy” Pace. Ảnh: DADE COUNTY SHERIFF'S OFFICE/OXYGEN

Vào ngày 26-11, gia đình đã tìm thấy ô tô của Jazzy bằng ứng dụng định vị. Chiếc xe trống không, nhưng chị gái cùng cha khác mẹ của Jazzy – cô Gabby Pace – nhận thấy ghế lái đã bị đẩy ra sau.

Cùng ngày, mẹ của Jazzy gọi cảnh sát đến bãi đậu xe nơi chiếc xe bị bỏ lại. Cũng ngay lúc đó, tài khoản Facebook của Jazzy xuất hiện một bài đăng lạ khiến gia đình thêm hoài nghi về việc cô mất tích.

Người em họ Jacqueline thử tìm số điện thoại lạ mà Jazzy gọi hôm 22-11 qua ứng dụng thanh toán di động thì phát hiện chủ số này là Jason Chen. Anh này và Jazzy được cho là đang hẹn hò với nhau.

Khi người nhà của Jazzy gọi cho Jason, anh này nói không nhớ gì về cuộc gọi nói trên.

Lần theo dấu vết mà Jazzy để lại thông qua ứng dụng định vị trên điện thoại, gia đình cô đã tìm đến được căn hộ số 210 của một tòa chung cư. Một người dân của căn hộ bên cạnh nói với gia đình Jazzy rằng đã nghe một tiếng hét lớn phát ra từ căn hộ 210 vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23-11.

Đi vào bên trong căn hộ, gia đình Jazzy tìm thấy túi xách, thẻ tín dụng và bằng lái xe của Jazzy. Tên của Jason Chen được viết trên một cuốn sổ tay tại bàn làm việc. Một người hàng xóm xác nhận căn hộ 210 là của Jason.

Ngay lập tức, gia đình Jazzy báo cảnh sát đến điều tra.

Ai là hung thủ?

Cảnh sát điều tra được Jason là con trai của một chủ nhà hàng người Trung Quốc hiện sống tại Mỹ. Anh này học cùng ĐH Tennessee ở Chattanooga với Jazzy.

Gia đình Jazzy tin rằng Jason có liên quan vụ mất tích của cô.

Jason Chen. Ảnh: HAMILTON COUNTY JAIL/OXYGEN

Khi cảnh sát bước vào căn hộ 210, họ nhận ra mùi hương thoang thoảng của các sản phẩm tẩy rửa. "Tôi thấy thứ gì đó giống như vết máu trên sàn nhà" – thanh tra Zach Crawford nói.

Sau khi chụp ảnh và điều tra hiện trường, các nhà điều tra phát hiện "một lượng máu cực lớn” trên sàn nhà. Thời khắc đó, các nhà điều tra cho rằng đây có thể là hiện trường của một vụ giết người.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Jason đã đến các cửa hàng tiện lợi để mua dụng cụ vệ sinh, có thể là dùng để tẩy vết máu. Sau đó, Jason bị bắt vào ngày 29-11-2022 khi đang ở nhà mẹ anh ta.

Dữ liệu vị trí trong điện thoại Jason cho thấy vào ngày 23-11 anh này đã ở bờ sông Tennessee. Vào ngày 1-12-2022, các nhà điều tra đã khám xét khu vực bờ sông này và tìm thấy thi thể của Jazzy.

Trước khi chết, Jazzy bị còng tay và nhét vào trong một chiếc vali. Cô đã bị đâm 60 nhát. "Đó không phải là một vụ việc diễn ra nhanh chóng. Nó rất bạo lực" – thanh tra Crawford nói.

Tại phiên tòa vào đầu năm 2025, các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy vụ án có tính chất rất tàn bạo khi nạn nhân bị đâm đến 60 nhát và bị nhét xác vào vali.

Công tố viên cũng chỉ ra các nhà điều tra tìm thấy máu của Jazzy ở khắp căn hộ. Họ tìm thấy vết máu dưới thảm, thậm chí có dấu hiệu cho thấy có người từng bị nhét dưới gầm giường.

Trong quá trình khám sát nhà của Jason, các nhà điều tra cũng phát hiện anh này dán những mẩu giấy nhớ về quá khứ của Jazzy lên tường. Các mẩu giấy nhớ có nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau. Một số có ghi chú chi tiết và một số có hình vẽ. Các mẩu giấy nhớ chứa thông tin về tuổi thơ của Jazzy, mô tả đó là một thời kỳ đầy biến động và cho biết cô có từng bỏ nhà để đến sống ở Canada.

Luật sư của Jasson lúc ấy bào chữa rằng anh ta giết người là để tự vệ. Luật sư đưa ra bằng chức cho thấy Jazzy đã tấn công Jason sau khi phát hiện anh này nhắn tin với cô gái khác trên ứng dụng hẹn hò.

Tuy nhiên, bằng chứng điều tra cho thấy lập luận này là không có cơ sở.

Sau cùng, tòa tuyên án Jason phạm tội giết người có chủ đích cấp độ một. Anh ta bị kết án tù chung thân không ân xá.