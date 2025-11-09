Toà án Trung Quốc gây sốt khi livestream bán cua 09/11/2025 11:30

(PLO)- Các thẩm phán tại một tòa án ở Trung Quốc đã mở phiên bán hàng livestream vì một lý do đặc biệt, thu hút 200.000 người xem.

Các thẩm phán tại một tòa án ở Trung Quốc đã mở phiên bán hàng livestream, thu hút 200.000 người xem và nhận được nhiều lời khen ngợi, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 8-11.

Trụ sở Tòa án Nhân dân quận Cao Thuần ở TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) ngày 31-10 đã trở thành một địa điểm bán hàng livestream. 3 thẩm phán đã mở bán cua trên tài khoản chính thức của toà.

Thực tế thì đây không phải là một phiên bán hàng livestream mà các thẩm phán đã đưa hoạt động đấu giá tư pháp truyền thống lên mạng với phong cách trình bày giống hệt những người bán hàng chuyên nghiệp.

Ba thẩm phán trong buổi livestream. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Buổi livestream nhằm giúp một người mắc nợ bán cua trả nợ. Người phụ nữ này tên là Khưu Lan, đã mắc nợ suốt 10 năm.

Năm 2015, mẹ của bà Khưu Lan gây ra một vụ tai nạn giao thông và bị tòa tuyên phải bồi thường 260.000 nhân dân tệ (36.000 USD) cho nguyên đơn.

Tòa án quận Cao Thuần cho phép gia đình được trả nợ theo hình thức trả góp.

Tuy nhiên, vận may vẫn không mỉm cười với họ. Gia đình chuyển sang nuôi cua nhưng do thiếu kinh nghiệm chuyên môn, họ thua lỗ suốt nhiều năm.

Trong 10 năm, khoản nợ của gia đình đã tăng lên 800.000 nhân dân tệ (112.000 USD).

Dù gặp khó khăn, gia đình bà Khưu vẫn giữ đúng cam kết, mỗi năm trả khoảng 28.000 nhân dân tệ (4.000 USD) cho các chủ nợ.

Tháng 9 năm nay, gia đình bà Khưu nộp đơn xin phá sản lên Tòa án quận Cao Thuần.

Tòa đã rà soát tài khoản ngân hàng của gia đình và đến tận cơ sở nuôi cua để xác minh rằng gia đình thực sự phá sản.

Tòa án sau đó giúp gia đình bà Khưu liên hệ với các chủ nợ và chủ nợ đã đồng ý giảm 10% tổng nợ nếu gia đình bà thanh toán dứt điểm.

Sau đó, tòa kết nối gia đình bà Khưu với một chuyên gia nuôi cua để hỗ trợ gia đình thu hoạch vụ cua năm nay.

Tiếp đó, tòa án nhận trách nhiệm bán cua qua mạng.

Theo tờ National Business Daily, hơn 100 đơn hàng đã được bán ra trong buổi phát trực tiếp kéo dài 2 tiếng rưỡi.

Tòa cho biết số cua của gia đình bà Khưu đã được bán hết, và toàn bộ doanh thu được gửi vào tài khoản ký quỹ của tòa để trả nợ.

Ngoài việc bán cua, các thẩm phán còn tranh thủ tuyên truyền kiến thức pháp luật.

Buổi livestream của các thẩm phán đã nhận về nhiều bình luận tích cực từ người xem.