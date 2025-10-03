Luật sư bị phạt vì dùng án lệ giả do AI bịa ra 03/10/2025 09:11

(PLO)- Một luật sư Singapore bị phạt vì dùng án lệ giả do AI bịa ra để đưa vào một hồ sơ kiện tụng dân sự, dù ông giải thích rằng sai sót này là do "lỗi đánh máy" của cấp dưới.

Theo bản án tuyên ngày 29-9, được công bố hôm 2-10, luật sư Lalwani Anil Mangan thuộc công ty luật DL Law Corporation (Singapore) bị tuyên phạt 800 SGD (đơn vị tiền tệ Singapore, tức khoảng 620 USD). Lý do tòa đưa ra là vì luật sư này sử dụng một vụ án giả mạo do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) bịa ra để làm cơ sở cho những lập luận của mình trong một vụ kiện dân sự, tờ Straits Times đưa tin.

Sau khi luật sư bên bị đơn tuyên bố không tìm thấy thông tin liên quan một án lệ được bên nguyên trích dẫn, ông Lalwani - luật sư đại diện cho bên nguyên đơn - đã nộp lên toà một bản cập nhật hồ sơ vụ án với một số điểm bị chỉnh sửa mà không xin phép toà án.

Toà Tối cao Singapore - nơi xét xử vụ luật sư Lalwani Anil Mangan dùng án lệ giả do AI bịa ra khi tham gia một vụ kiện dân sự. Ảnh: STRAITS TIMES

Khi bị xét hỏi về vấn đề này, ông Lalwani giải thích rằng điểm được sửa đổi là một trường hợp “bị trích dẫn sai”.

Ông Lalwani sau đó thừa nhận rằng đó là một vụ án không hề tồn tại và giải thích rằng sự việc này là do “lỗi đánh máy” mà một phụ tá của ông mắc phải trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vụ án.

Luật sư của bên bị đơn yêu cầu ông Lalwani phải bồi thường vì đã làm họ và thân chủ mất thời gian và chi phí không cần thiết để tìm hiểu thông tin về một án lệ giả mạo và thông báo vấn đề này tới toà án. Tuy nhiên, bên bị đơn không đưa ra mức bồi thường cụ thể.

Thẩm phán chủ tọa phiên toà về hành vi dùng án lệ giả mạo này - bà Tan Yu Qing thuộc Toà Tối cao Singapore nhấn mạnh rằng chỉ cần tìm kiếm đơn giản trên một cổng thông tin nghiên cứu pháp lý là có thể phát hiện ra vụ án đó không hề tồn tại.

Bà Tan gọi lời biện minh của ông Lalwani là “đáng lo ngại”, cho rằng luật sư này đã không thành thật với tòa án và tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi không đúng mực của mình.

Liên quan vụ kiện dân sự mà ông Lalwani tham gia với tư cách luật sư bên nguyên đơn, sau khi xem xét hồ sơ và lập luận của 2 bên, các thẩm phán đưa ra phán quyết yêu cầu bên bị đơn bồi thường theo yêu cầu của bên nguyên.

Tuy nhiên do hành vi sử dụng án lệ giả do AI bịa ra, ông Lalwani bị yêu cầu phải trả cho bên bị đơn 800 SGD.

“Sự cố này là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng mỗi luật sư và chuyên gia pháp lý đều có trách nhiệm cá nhân trong việc tuân thủ các nhiệm vụ chuyên môn của mình. Luật sư và chuyên gia pháp lý không được phép giao phó các nhiệm vụ như nghiên cứu pháp lý và soạn thảo văn bản cho công cụ AI tạo sinh mà không tự mình xác minh kết quả do AI tạo ra” – bà Tan nhấn mạnh.

Hệ thống pháp luật Singapore sử dụng án lệ, chủ yếu là các bản án của Anh và các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung, như một nguồn quan trọng trong quá trình xử án.

Tại Singapore, luật sư hoặc người tự bào chữa trong tố tụng được phép sử dụng công cụ AI tạo sinh trong quá trình chuẩn bị hồ sơ vụ án, song phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn liên quan đã được ban hành.