Hà Nội có khu đô thị cao cấp hơn 200 ha ở bắc sông Hồng 23/10/2025 14:54

Dự án hướng tới xây dựng một khu đô thị xanh, thông minh, hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực Mê Linh – Quang Minh.

Hơn 200 ha phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ

Theo đồ án được phê duyệt, khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm trên địa giới hành chính xã Quang Minh, TP Hà Nội, thuộc các ô đất I.1.3, I.1.4, I.3.1, I.3.3, I.3.4 và I.4.2 trong quy hoạch phân khu đô thị N1.

Khu đô thị có phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu và đất nông nghiệp; Phía Tây giáp khu trung tâm hành chính xã và đường 48m; Phía Nam giáp tuyến đường Mê Linh; Phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

Dự án có tổng diện tích 205 ha, dân số dự kiến 21.000 người, định hướng trở thành khu đô thị cao cấp, xanh, thông minh, đẳng cấp, gắn kết hài hòa giữa phát triển mới và cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện có.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065, đồng thời triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu đô thị N1. Đồ án cũng là cơ sở để quản lý đầu tư, lập dự án và kiểm soát phát triển không gian kiến trúc cảnh quan đô thị.

Theo quyết định phê duyệt, khu đô thị được chia thành nhiều loại đất chức năng, trong đó: Đất nhà ở chiếm khoảng 28,3% tổng diện tích (58,2 ha), bao gồm đất liền kề, biệt thự, chung cư và chung cư hỗn hợp.

Đất công trình hạ tầng xã hội chiếm 30,8% (63,25 ha), gồm đất giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục thể thao và cây xanh công cộng. Đất giao thông và bãi đỗ xe chiếm khoảng 36,4% diện tích.

Đáng chú ý, quỹ đất nhà ở xã hội chiếm tới 18,15 ha, tương đương 31,2% diện tích đất ở, bố trí tại 13 ô đất nhà ở xã hội và 1 ô đất chung cư hỗn hợp có kết hợp NOXH.

Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao, chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi… đều được quy định chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy hoạch, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định của TP Hà Nội.

Kiến trúc xanh, thân thiện môi trường

Đồ án định hướng không gian kiến trúc chủ yếu là công trình thấp tầng và trung tầng mật độ thấp, xen kẽ các công trình cao tầng từ 25–30 tầng bố trí dọc tuyến đường Mê Linh và Vành đai 3.5 – nơi được xem là trục điểm nhấn kiến trúc của khu đô thị.

Khu vực trung tâm được xác định tại nút giao giữa đường Mê Linh và Vành đai 3.5, nơi tổ chức các công trình cao tầng, thương mại – dịch vụ, kết hợp tuyến đường sắt đô thị trên cao và các tuyến phố đi bộ.

Các khu nhà ở liền kề bố trí phía Tây Bắc, khu biệt thự ven kênh Phù Trì, còn khu công viên lễ hội, khu thể thao và không gian cây xanh được bố trí xen kẽ, tạo không gian sống tiện nghi, sinh thái và cân bằng môi trường.

Phối cảnh Khu đô thị cao cấp Mê Linh tại xã Quang Minh TP Hà Nội.

Đáng chú ý, khu vực nghĩa trang thôn Đại Bái, Thường Lệ và Ấp Hạ sẽ được cải tạo thành công viên nghĩa trang, có hành lang cây xanh cách ly, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Chiều cao công trình trong khu đô thị được khống chế tối đa 30 tầng, giảm dần theo hướng Bắc. Các công trình cao tầng được thiết kế đồng bộ, hiện đại, hướng đến kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Hệ thống chiếu sáng, tiện ích đô thị được quy hoạch theo hướng hiện đại, sử dụng đèn LED, năng lượng mặt trời, đồng thời bố trí cây xanh, mặt nước, công viên tuyến và điểm nhấn không gian mở kết nối từ sông Hồng đến sông Cà Lồ.

Bên cạnh đó, đồ án cũng yêu cầu bố trí hợp lý hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, điểm thu gom rác, trạm điện, cấp thoát nước, đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân hiện hữu và thuận lợi cho phát triển lâu dài.