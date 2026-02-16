San gạt xuyên đêm, Quốc lộ 28B đã thông xe trở lại vào ngày 29 Tết 16/02/2026 11:41

Ngày 16-2, tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến sáng nay tình trạng mặt đường cấp phối đá dăm trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh bị bong bật, hư hỏng đã được khắc phục các phương tiện đã lưu thông bình thường.

Các ôtô gầm thấp gần như "chôn chân".

Trước đó, ngày 15-2 trên tuyến Quốc lộ 28B đoạn Km40+500 - Km41+200 do Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ Khánh Hòa thi công bị bong bật, hư hỏng gây khó khăn cho các phương tiện tham gia lưu thông. Tuy nhiên, đơn vị thi công chưa kịp thời sửa chữa và không bố trí người điều tiết giao thông.

Kẹt xe kéo dài.

Cụ thể do mặt đoạn đường nói trên đang thi công cấp phối đá dăm bị bong bật nghiêm trọng, toàn bộ đoạn tuyến biến thành một cái "bẫy" khổng lồ.

Nhiều xe nhỏ gầm thấp hoàn toàn bất lực, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau nhích từng mét trong vô vọng. Thậm chí, không ít hành khách phải xuống đường đẩy xe vượt lún giữa tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ngay trong chiều 15-2, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gởi Ban Quản lý dự án 5 đề nghị khẩn trương chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp khắc phục, xử lý đoạn tuyến hư hỏng nêu trên hoàn thành trong ngày 16-2-2026.

Đơn vị thi công đã khắc phục.

Đơn vị bố trí nhân sự trực và điều tiết giao thông 24/7 tại khu vực này và các vị trí khác chưa thi công hoàn thành để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Trường hợp để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn trên tuyến Quốc lộ 28B thì Ban Quản lý dự án 5 chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đoạn qua đèo Đại Ninh đã được san gạt, tưới nước.

Được biết, Sở Xây dựng tỉnh đã cử ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở trực tiếp đến hiện trường để giám sát, chỉ đạo công tác khắc phục.

Đến sáng nay các xe đã lưu thông bình thường trở lại.

Theo ông Nguyễn Đức Minh Tiến hiện, đơn vị thi công đã huy động hàng chục phương tiện tiến hành san, gạt tạo mặt bằng để các phương tiện thuận tiện lưu thông. Đến 8h30 ngày 16-2, công tác khắc phục đã cơ bản hoàn thành, các phương tiện đã lưu thông bình thường.