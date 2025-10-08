Thành uỷ Hà Nội thông tin về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới 08/10/2025 11:44

(PLO)- Ban Chấp Hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có 75 thành viên, Ban Thường vụ sẽ gồm 17 thành viên và Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ gồm 5 thành viên.

Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.

Theo kế hoạch, phiên trù bị diễn ra ngày 15-10, các phiên chính thức vào ngày 16 và 17-10-2025. Đây được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới.

Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội Hà Minh Hải. Ảnh: Trọng Phú

Ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết công tác xây dựng văn kiện được Thành ủy triển khai sớm và bài bản. Ban Thường vụ Thành ủy coi đây không chỉ là sản phẩm của tổ chức đảng, mà còn là kết tinh ý chí, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô.

Quá trình soạn thảo văn kiện đã trải qua nhiều vòng thảo luận, xin ý kiến từ các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo và các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Dự thảo cũng được công bố rộng rãi để lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Nội dung văn kiện cập nhật đầy đủ tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm về “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra.

Công tác nhân sự được Thành ủy Hà Nội chuẩn bị công phu, bám sát Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương.

Theo ông Hà Minh Hải, Bộ Chính trị đã thống nhất với phương án nhân sự của Thành ủy tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28-8-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP có 75 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí và Thường trực Thành ủy gồm 5 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Trọng Phú

Chia sẻ về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết cơ cấu nhân sự bảo đảm bảo tuân theo chỉ đạo của Trung ương, bố trí hợp lý giữa các sở, ngành, địa phương; chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ khoa học – công nghệ; nâng cao chất lượng cán bộ cả về chuyên môn và lý luận chính trị.

“Thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai công tác khảo sát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ cán bộ đến tận cấp xã, từng vị trí công tác cụ thể. Song song với quá trình xây dựng phương án tổ chức mô hình chính quyền đô thị hai cấp, Hà Nội cũng đã xây dựng đề án riêng về công tác cán bộ”, ông Phong cho biết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, đề án này bao gồm nhiều nội dung quan trọng như: đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, luân chuyển, điều động, đặt hàng đào tạo cán bộ; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Cũng theo ông Phong, Hà Nội đã bắt đầu chuẩn bị cho nội dung công tác cán bộ cho nhiệm kỳ mới ngay từ giai đoạn sắp xếp 126 đơn vị hành chính trước đây. “Đến nay, Hà Nội đang tiếp tục triển khai theo các kết luận mới nhất của Trung ương và Bộ Chính trị, trong đó có Kết luận số 195 vừa ban hành gần đây”, ông nói.

Về điểm mới trong công tác tổ chức, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII cũng là một trong những đại hội cấp tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ số toàn diện, hướng tới mô hình “đại hội không giấy tờ”.

Các đại biểu được cấp mã định danh (QR code) để điểm danh, tra cứu sơ đồ chỗ ngồi và di chuyển bằng tính năng “chỉ đường”. Tài liệu đại hội được số hóa hoàn toàn, bao gồm giấy mời, chương trình, văn kiện, nghị quyết… Hệ thống trợ lý ảo hỏi đáp văn kiện cũng được tích hợp giúp đại biểu thuận tiện nghiên cứu và thảo luận.