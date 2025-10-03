Hà Nội đẩy mạnh phân cấp, uỷ quyền trong quản lý hạ tầng và dịch vụ công 03/10/2025 13:56

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thành khẳng định thành phố sẽ phân cấp rõ ràng, tạo điều kiện để các xã phường tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý hạ tầng và dịch vụ công ích…

Ngày 3-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2025 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với các sở ngành và lãnh đạo 126 xã, phường nhằm tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều vướng mắc trong quản lý hạ tầng và dịch vụ công

Tại hội nghị trực tuyến do UBND TP Hà Nội tổ chức, đại diện lãnh đạo các xã, phường đã nêu hàng loạt khó khăn, bất cập sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo phản ánh, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, bảo đảm các dịch vụ công ích như duy tu hạ tầng, chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, công viên được duy trì không gián đoạn. Tuy nhiên, trên thực tế, một số lĩnh vực vẫn tồn tại khoảng trống pháp lý và vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Ở lĩnh vực thoát nước, nhiều gói thầu duy tu đã hết hạn nhưng chưa có hợp đồng mới, gây nguy cơ gián đoạn dịch vụ. Trong khi đó, hàng trăm trạm đèn chiếu sáng vẫn đang dùng chung nguồn điện giữa đường phố và ngõ ngách, khiến việc xác định chủ thể thanh toán gặp khó.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến quý III/2025 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với các sở ngành và lãnh đạo 126 xã, phường trên địa bàn. Ảnh: VT

Với mảng cây xanh, công viên, nhiều địa phương chưa ký hợp đồng duy trì, dẫn đến tình trạng cỏ mọc um tùm, rác thải tồn đọng, cây xanh xuống cấp, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, việc chưa có định mức kinh tế kỹ thuật từ Bộ Xây dựng khiến các xã, phường chưa thể đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý. Nhiều công trình mới đầu tư nhưng chưa bàn giao cũng gây lúng túng cho cơ sở trong khâu quản lý, bảo trì.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường, cho biết ranh giới quản lý giữa thành phố và xã chưa rõ ràng tại một số tuyến đường lớn, dẫn đến chồng chéo trách nhiệm. Đồng thời, việc thiếu nhân lực ở cấp xã khiến công tác quản lý giao thông, cây xanh, chiếu sáng gặp nhiều áp lực.

Tương tự, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương kiến nghị thành phố phân cấp đồng bộ cả lòng đường và vỉa hè để tránh trùng lặp. Địa phương cũng đề nghị sớm bàn giao quyền quản lý hai công viên trên địa bàn để có cơ sở duy tu, duy trì.

Lãnh đạo các xã, phường khác cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ đầu tư hạ tầng khung để khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu tái đầu tư; cho phép giữ lại phần lớn nguồn thu từ đấu giá đất để đầu tư hạ tầng, đồng thời rút ngắn thủ tục giải ngân cho các dự án nhỏ; hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ cộng đồng…

Linh hoạt trong phân cấp, uỷ quyền

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết thành phố sẽ phối hợp với các xã, phường rà soát chi tiết từng tuyến đường, công trình để xác định danh mục phân cấp cụ thể, tránh chồng chéo. Đối với cây xanh, UBND cấp xã có quyền cấp phép chặt hạ, dịch chuyển trong phạm vi công viên, ngõ ngách, đây là bước phân quyền rõ ràng, gắn trách nhiệm cho cơ sở.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay thành phố đang xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp trong công tác thu gom, vận chuyển rác. Sắp tới, quy chế phối hợp sẽ quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp, sở ngành và chính quyền địa phương, đồng thời nhấn mạnh vai trò của người dân trong việc đổ rác đúng nơi, đúng giờ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. Ảnh: VT

Liên quan đến nguồn lực tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, chênh lệch nguồn thu từ đấu giá đất giữa các địa phương sẽ được rà soát và điều chỉnh để bảo đảm công bằng. Thành phố cũng sẽ xem xét cơ chế phân bổ ngân sách phù hợp với nhu cầu, nhất là cho các xã, phường khó khăn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở sau ba tháng triển khai mô hình mới.

“Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp xã, đã làm việc ngày đêm để bộ máy vận hành trơn tru. Tổng Bí thư Tô Lâm khi tiếp xúc cử tri đã biểu dương kết quả sắp xếp, vận hành bộ máy của thành phố và tinh thần cố gắng đó của các đồng chí”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Thanh, Hà Nội có đặc thù khối lượng công việc rất lớn, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy, ông đề nghị tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục, tổ chức lại quy trình nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Quan điểm xuyên suốt của thành phố, là kiên quyết phân cấp, ủy quyền. Việc phân cấp không chỉ dừng lại ở trao quyền mà còn đi kèm với cơ chế tổ chức, con người và nguồn lực để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ. Thành phố sẽ linh hoạt trong phân cấp, tránh áp dụng cứng nhắc, bảo đảm phù hợp với năng lực từng địa phương”, ông Thanh nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp Sở Nội vụ Hà Nội xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức đủ trình độ chuyên môn. Đồng thời, khuyến khích các sở, ngành xây dựng “sổ tay nghiệp vụ” gắn với số hóa, ứng dụng AI để nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

Về tài chính, ông Thanh khẳng định: "Thành phố sẽ bố trí đủ kinh phí cho các xã, phường, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cơ sở thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đã phân cấp là phải toàn diện”.