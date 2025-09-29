Chủ tịch Hà Nội: Phân cấp, uỷ quyền để triển khai công việc hiệu quả hơn 29/09/2025 11:29

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ về việc thành phố đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho xã, phường, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời khẳng định niềm tin với cán bộ cơ sở.

Sáng 29-9, kỳ họp thứ 26 của HĐND TP Hà Nội đã xem xét, quyết nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần ba tháng triển khai.

Các nội dung này gồm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ chi ngân sách; quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND TP và các xã, phường; quy định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính cho công chức xã, phường.

Xem xét 4 nội dung gỡ vướng cho chính quyền 2 cấp

Cụ thể, việc điều chỉnh phân cấp thu nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, như tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Về nhiệm vụ chi, thành phố cơ bản giữ nguyên phân cấp nhiệm vụ chi cấp TP; chuyển phần lớn nhiệm vụ chi cấp huyện thành nhiệm vụ chi cấp xã; rà soát, điều chỉnh một số nhiệm vụ chi theo phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một số lĩnh vực có điều chỉnh, bổ sung: Chuyển nhiệm vụ đầu tư xây dựng trường THPT công lập từ cấp huyện về cấp thành phố; chuyển nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên từ cấp huyện về cấp thành phố.

Đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, cấp thành phố sẽ đảm nhận nhiệm vụ quét hút, rửa đường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và các công tác vệ sinh môi trường khác trên địa bàn.

Trong lĩnh vực giao thông, thành phố điều chỉnh một phần nhiệm vụ quản lý sau đầu tư đối với hệ thống đường bộ từ cấp huyện về cấp thành phố, gồm đường trong khu đô thị sau bàn giao; hè đường trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, trục chính đô thị, đường chính đô thị theo QCVN 07-4:2023/BXD trở lên và một số tuyến phục vụ công tác an ninh, chính trị, đối ngoại theo danh mục phê duyệt.

Lĩnh vực chiếu sáng công cộng, cấp thành phố sẽ quản lý cấp điện cho lưới điện trạm đèn chung lưới điện đường phố, ngõ ngách; bổ sung nhiệm vụ cho cấp thành phố, cấp xã gồm hệ thống cấp nước chữa cháy, cấp nước sạch, công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Phân cấp, uỷ quyền để công việc hiệu quả hơn

Nêu ý kiến tại phiên thảo luận về các nội dung trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ về việc thành phố đang đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho xã, phường, coi đây là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời khẳng định niềm tin với cán bộ cơ sở.

Theo ông Thanh, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của HĐND và UBND TP là “phân cấp, ủy quyền nhiều nhất cho cơ sở, không giữ lại việc, hoàn toàn tin tưởng anh em ở dưới làm được”.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

“Hiếm nơi nào như Hà Nội, một tuyến đường đầu tư hàng trăm tỉ đồng mà xã Quang Minh vừa qua đã chủ động tổ chức đấu thầu thành công. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cơ sở”, ông dẫn chứng.

Liên quan lĩnh vực vệ sinh môi trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết thành phố quyết liệt đổi mới để các doanh nghiệp môi trường hiện đại hóa công nghệ, trang thiết bị.

“Nếu vấn đề 126 xã, phường với 126 gói thầu (vệ sinh môi trường) thì lại quay về ‘gồng gánh’, sử dụng xe đẩy chở rác. UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành thống nhất tổ chức sáu gói thầu lớn, kéo dài thời hạn hợp đồng để nhà đầu tư có điều kiện nâng cấp trang thiết bị. Có như vậy mới lựa chọn được doanh nghiệp đủ lớn, có đủ năng lực để cải thiện môi trường đô thị”, ông nói.

Trước băn khoăn “như thế có mất quyền của xã, phường không?”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định xã, phường vẫn thực hiện giám sát, ký nghiệm thu, có quyền phản ánh, kiến nghị khi thanh toán hợp đồng.

“Cần hiểu xuyên suốt để cùng hành động. Thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị phân cấp, ủy quyền. Mong các đồng chí có đủ năng lực, con người để thực hiện nhiệm vụ chung”, ông Thanh nói và khẳng định TP sẽ thực hiện phân cấp, ủy quyền rất thận trọng, bài bản, trách nhiệm với tinh thần “rất tin tưởng cấp dưới, tin tưởng anh em ở cơ sở”.