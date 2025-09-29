Hà Nội nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện lên 70% 29/09/2025 14:56

(PLO)- HĐND TP Hà Nội đồng ý nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện từ 50% lên 70% để hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia phát triển giao thông công cộng theo hướng xanh, thân thiện với môi trường.

Ngày 29-9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, trong đó tăng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện từ 50% lên 70%.

Theo Nghị quyết, ngân sách TP sẽ hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển TP, với hạn mức hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng vay trong suốt thời gian vay vốn (không quá 10 năm) cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Chính sách này cũng áp dụng cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đầu tư mua sắm xe buýt điện, xe sử dụng năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng như trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí phục vụ vận hành.

HĐND TP Hà Nội đồng ý nâng mức hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư xe buýt điện lên 70%. Ảnh: Trọng Phú

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, tổng mức đầu tư xe buýt điện hiện cao gấp 2-3 lần xe buýt diesel nên chi phí lãi vay tăng khoảng 67-70%, tương ứng với tỷ lệ tăng tổng mức đầu tư.

“Việc nâng mức hỗ trợ lên 70% nhằm đảm bảo phù hợp mặt bằng chung với một số địa phương như Hải Phòng, Vĩnh Phúc – nơi mức hỗ trợ lãi vay trước đây lên tới 80%”, ông Thường cho hay.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, việc bổ sung hạn mức hỗ trợ vay 100% giá trị hợp đồng theo Thông tư 02/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ tháo gỡ vướng mắc khi triển khai chính sách, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp hoàn thành chuyển đổi phương tiện xe buýt điện, năng lượng xanh chậm nhất vào năm 2030 theo kế hoạch UBND TP.

Ngoài ra, thời gian hỗ trợ được kéo dài theo hợp đồng vay và không quá 10 năm (thay vì chỉ 5 năm đầu như trước đây) nhằm phù hợp với thời gian khấu hao phương tiện xe buýt hiện nay trên địa bàn TP.