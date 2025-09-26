Hà Nội đề xuất hỗ trợ 70% chi phí lãi vay ngân hàng để phát triển xe buýt điện 26/09/2025 18:26

(PLO)- UBND TP Hà Nội đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 50% lên 70% chi phí lãi vay với thời gian tối đa 10 năm để các doanh nghiệp phát triển xe buýt điện.

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư bến xe, bãi đỗ xe ô tô và áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành giao thông.

Theo quy định hiện hành, ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền lãi vay ngân hàng trong 5 năm đầu cho các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn và mua sắm xe buýt sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết được ban hành đến nay, mới chỉ có một doanh nghiệp (Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến) lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi vay cho 139 xe buýt sử dụng khí CNG.

Dù vậy, do chưa có quy định cụ thể về hạn mức hỗ trợ lãi vay, cũng như yêu cầu dự án phải được UBND TP phê duyệt, doanh nghiệp này vẫn chưa tiếp cận được chính sách ưu đãi. UBND TP Hà Nội thừa nhận, nội dung chính sách hiện còn bất cập, chưa thực sự hấp dẫn, dẫn đến không có doanh nghiệp hay đơn vị nào tiếp cận được.

Hà Nội đề xuất nâng hỗ trợ lãi vay lên 70% để các doanh nghiệp phát triển xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng xanh. Ảnh: Trọng Phú

Cơ quan này chỉ rõ, mức hỗ trợ 50% chi phí lãi vay trong 5 năm đầu chưa phù hợp thực tế; quy định điều kiện vay gắn với dự án được TP phê duyệt cũng là rào cản lớn. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 07/2019 là cần thiết và cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện, năng lượng xanh.

UBND TP Hà Nội đề xuất nâng mức hỗ trợ lên 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc lãi vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố, với hạn mức hỗ trợ là 100% giá trị hợp đồng vay trong toàn bộ thời gian vay vốn, tối đa không quá 10 năm. Quy định mới sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng.

Theo UBND TP Hà Nội, việc tăng mức hỗ trợ lên 70% là cần thiết bởi chi phí đầu tư xe buýt điện hiện gấp 2-3 lần xe buýt diesel, kéo theo lãi vay tăng khoảng 60-70%. Mức hỗ trợ mới cũng được cho là phù hợp với mặt bằng chung của các địa phương khác.

Đề xuất còn bổ sung việc nới thời gian hỗ trợ theo thời hạn hợp đồng vay (tối đa 10 năm) để bảo đảm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, phù hợp với thời gian khấu hao phương tiện. Ngoài ra, điều kiện vay sẽ không còn ràng buộc theo dự án được TP phê duyệt; chỉ cần dự án tự phê duyệt có hợp đồng vay vốn với ngân hàng hoặc Quỹ đầu tư phát triển thành phố.

Dự kiến, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua nội dung này tại kỳ họp chuyên đề tổ chức ngày 29-9.