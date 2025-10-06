Công an Tây Ninh cảnh báo thủ đoạn móc túi tại lễ Hội yến Diêu Trì cung 06/10/2025 17:02

(PLO)- Dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung đang thu hút hàng trăm ngàn người, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với nạn trộm cắp, móc túi tinh vi.

Hằng năm, vào Rằm tháng 8 âm lịch, Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung – sự kiện lớn nhất của đạo Cao Đài, quy tụ hàng trăm ngàn tín đồ, chức sắc và du khách trong, ngoài nước.

Đây cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp, móc túi lợi dụng đám đông để ra tay, khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, các nhóm trộm thường hoạt động có tổ chức, từ 3–5 người, chia vai trò cụ thể gồm cảnh giới, tiếp cận, ra tay và tẩu thoát. Chúng trà trộn vào dòng người hành hương, giả làm tín đồ hoặc du khách, quan sát kỹ người mang tài sản giá trị như túi xách, ví tiền, điện thoại, hoặc trang sức.

Hàng ngàn người đến tham dự dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì ở Tòa Thánh Tây Ninh. Ảnh: NA

Thủ đoạn của kẻ gian rất đa dạng: Dàn cảnh chen lấn, xô đẩy, giả vờ hỏi đường, xin chụp ảnh hoặc đánh rơi vật dụng để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhiều vụ, tài sản bị chuyền tay qua nhiều người nên việc truy tìm, thu hồi gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng này, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân không mang theo nhiều tài sản có giá trị, giữ túi xách phía trước, tránh để ví hoặc điện thoại ở túi quần sau, hạn chế nghe điện thoại khi di chuyển trong đám đông. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực hoặc báo ngay cho lực lượng chức năng.

Tòa Thánh Tây Ninh trong dịp Đại lễ Hội yến Diêu Trì. Ảnh: NA

Ông Phạm Văn San, Phó Trưởng Ban trật tự nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, cho biết Ban trật tự đã phối hợp với Công an phường Long Hoa lập nhiều chốt kiểm soát và tăng cường tuyên truyền bằng loa di động để cảnh báo người dân. “Chúng tôi liên tục nhắc nhở tín đồ, du khách giữ gìn tài sản, không để kẻ gian có cơ hội ra tay,” ông San nói.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi người dân chủ động hợp tác, kịp thời hô hoán và báo tin khi phát hiện hành vi trộm cắp, góp phần đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, văn minh và trọn vẹn niềm tin.

Hội yến Diêu Trì cung là đại lễ quan trọng nhất trong năm của đạo Cao Đài, tưởng niệm Đức Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu – đấng sáng tạo vũ trụ và muôn loài, với nhiều nghi thức, diễu hành và trình diễn nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tinh thần hòa ái và lòng tôn kính của tín đồ.