Messi - Ronaldo phối hợp thương vụ làm ăn 'khủng' 06/04/2026 17:50

Hai siêu sao Messi - Ronaldo lại đối tác làm ăn của nhau, nghe lạ, nhưng là sự thật.

Sắp đến vòng chung kết World Cup 2026, FIFA sẽ giới thiệu bộ đồ chơi lắp ghép Lego do chính FIFA phát hành.

Ở thương vụ này, FIFA đã mời hai siêu sao Messi và Ronaldo cùng hai cầu thủ phụ họa khác là Vinicius Jr cùng Mbappe. Chuỗi ngày giới thiệu bộ lego này của FIFA sẽ diễn ra tại Dubai, UAE.

Ronaldo và Messi quảng cáo bộ lego của FIFA sẽ phát hành vào dịp World Cup 2026. Nguồn clip: G.N

Bộ lego độc đáo sẽ ghép hình từ hình dáng chiếc cúp vàng World Cup cho đến những hình người của những ngôi sao sẽ góp mặt tại World Cup 2026. Đây là thương vụ bán hàng cực lớn của FIFA và hứa hẹn có rất đông người mua món đồ chơi trí tuệ này.

Ronaldo và Messi so đọ môn chơi trí tuệ cờ vua, thực chất là quảng áo những chiếc valy và áo thua tay dài đắt giá của hãng thời trang LV. Ảnh:G.N

Về phần Messi và Ronaldo, đây không phải là lần đầu hai siêu sao phối hợp với nhau. Trước đây, hai tay săn bàn lừng lẫy cũng từng họp tác quảng cáo sản phẩm valy sang trọng và áo thun dài tay phong cách cổ điển của nhà thời trang lừng danh Louis Vuiton.

Hình ảnh Ronaldo, Messi, Mbappe và Vinicius Jr sẽ gắn lên bộ lego của FIFA. Ảnh: G.N

Mùa này, FIFA mới chỉ “nhá hàng” bộ sản phẩm của trò chơi trí tuệ xếp hình lego mà chưa đi sâu chi tiết. Giá của mỗi bộ lego này cũng chưa được tiết lộ. Cách quảng cáo rất gây tò mò cho fan hâm mộ bóng đá toàn thế giới.