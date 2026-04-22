Ca sĩ Tống Gia Vỹ: Mong muốn lan toả cảnh đẹp và văn hoá Việt 22/04/2026 09:35

(PLO)- Cả hai dự án âm nhạc vừa ra mắt của ca sĩ Tống Gia Vỹ tiếp tục khẳng định hướng đi nghệ thuật nhất quán của anh: Dùng âm nhạc để chuyển tải cảm xúc khi lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Việt Nam.

Gần đây, ca sĩ Tống Gia Vỹ liên tiếp giới thiệu đến khán giả hai sản phẩm âm nhạc mới: Xe hoa ngang thềm và Thương người không thương. Không chỉ đơn thuần là những MV ca nhạc, cả hai dự án tiếp tục khẳng định hướng đi nghệ thuật nhất quán của nam ca sĩ: Dùng âm nhạc như một cách lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Việt Nam.

Nếu Xe hoa ngang thềm mang đến không khí miền Tây sông nước giữa lòng TP.HCM, thì Thương người không thương lại đưa người xem đến với không gian bảng lảng sương của Đà Lạt, cụ thể là Suối Tía (thượng nguồn hồ Tuyền Lâm), nơi thiên nhiên gần như đứng yên trong tĩnh lặng.

Ở Xe hoa ngang thềm, Tống Gia Vỹ trở lại với màu sắc quen thuộc: hài hước, duyên dáng nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. Câu chuyện chàng trai nhìn người yêu lên xe hoa được kể bằng sự nhẹ nhàng, hóm hỉnh, để tiếng cười trở thành điểm tựa cảm xúc.

Ngược lại, Thương người không thương là một bước lùi vào nội tâm. Không còn tiếng cười, chỉ còn sự lặng im của cảm xúc. Những khung hình tại Suối Tía với sương phủ, mặt nước tĩnh và rừng thông sâu hun hút như kéo dài nỗi cô đơn của nhân vật một người yêu nhưng không được yêu lại.

Dù khác nhau về màu sắc, cả hai MV đều gặp nhau ở một điểm: cách nhìn về tình yêu đầy nhân văn. Không có đúng - sai, không có ai là người xấu. Chỉ có những lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh, và đôi khi, buông tay lại là cách tử tế nhất để giữ lại sự bình yên cho người mình thương.

Trong hai sản phẩm nằm ở cách Tống Gia Vỹ lựa chọn bối cảnh và xây dựng hình ảnh. Với “Xe hoa ngang thềm”, anh tái hiện không gian miền Tây sông nước ngay tại TP.HCM, nơi những chiếc ghe, con rạch, nếp sinh hoạt quen thuộc được đưa vào MV như những lát cắt đời sống.

“Thương người không thương” lại khai thác vẻ đẹp hoang sơ của Đà Lạt, đặc biệt là Suối Tía, nơi ánh sáng, sương và mặt nước hòa vào nhau tạo nên một không gian gần như siêu thực.

Suối Tía là một nhánh nhỏ thuộc khu vực hồ Tuyền Lâm. Nơi đây gây ấn tượng bởi mặt nước phẳng như gương, những hàng thông già trầm mặc và lớp sương mỏng phủ kín vào mỗi sớm mai. Khác với những điểm du lịch đông đúc tại Đà Lạt, Suối Tía gần như tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào, mang đến cảm giác cô tịch, chậm rãi. Ảnh: LD

Nam ca sĩ chia sẻ, việc chọn bối cảnh không chỉ để tạo nên hình ảnh đẹp, mà còn là một phần trong mục đích lớn hơn chính là lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt Nam qua từng sản phẩm âm nhạc.

“Tôi không muốn làm những sản phẩm chỉ sống vài tuần theo hiệu ứng mạng xã hội. Tôi muốn khi khán giả xem lại sau nhiều năm, họ vẫn thấy được những hình ảnh quen thuộc từ TP.HCM đến Đà Lạt, và rộng hơn là Việt Nam, như một dạng ký ức được lưu giữ bằng âm nhạc và hình ảnh” - nam ca sĩ bày tỏ.

Trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề, Tống Gia Vỹ luôn kiên định với cách làm nhạc mang tính tự sự, gần gũi và giàu cảm xúc. Từ những sản phẩm trước đó đến hai MV mới trong năm 2026, anh vẫn giữ một hướng đi riêng: không ồn ào, không chạy theo xu hướng, nhưng đủ sâu để người nghe tìm thấy mình trong đó.

﻿ ﻿ ﻿ Trong MV “Đời khó có ai đoán được”, Tống Gia Vỹ và ê-kíp từng lặn lội đến Phan Thiết để tìm bối cảnh gắn với nghề làm nước mắm cổ truyền, đưa chất liệu văn hoá bản địa vào từng khuôn hình một cách chỉn chu và chân thật.

Có lẽ cũng vì thế, âm nhạc của anh không chỉ dừng lại ở việc giải trí, mà dần trở thành một dạng “ký ức mềm”, nơi mỗi ca khúc, mỗi khung hình đều lưu giữ một phần của văn hóa cảm xúc và văn hóa quê hương.

Hiện hai sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh: “Thương người không thương” và “Xe hoa ngang thềm” đã có mặt trên các nền tảng nhạc số và kênh YouTube chính thức của Tống Gia Vỹ.