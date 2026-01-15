Tổng thống Trump: Không phải ông Putin, chính ông Zelensky cản trở thỏa thuận hòa bình Ukraine 15/01/2026 10:16

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng khép lại cuộc chiến nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chần chừ trong đàm phán.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters ngày 14-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chính Ukraine, chứ không phải Nga, đang cản trở việc đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng khép lại cuộc chiến kéo dài gần 4 năm ở Ukraine, trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra dè dặt hơn.

“Tôi nghĩ ông ấy [Putin] sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ Ukraine kém sẵn sàng hơn” - ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Khi được hỏi vì sao các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa giải quyết được cuộc xung đột ở Ukraine, ông Trump trả lời: “Vì ông Zelensky”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: WHITE HOUSE

Những phát ngôn của ông Trump cho thấy vị tổng thống Mỹ đang có sự thất vọng đối với nhà lãnh đạo Ukraine. Hai tổng thống từ lâu có mối quan hệ nhiều biến động, dù các tương tác giữa họ dường như đã được cải thiện trong năm đầu tiên ông Trump quay lại cầm quyền.

Khi được hỏi liệu ông có gặp ông Zelensky tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tuần tới hay không, ông Trump cho biết ông sẽ gặp, nhưng ám chỉ rằng chưa có kế hoạch cụ thể.

“Tôi sẽ gặp nếu ông ấy có mặt ở đó. Tôi sẽ ở đó” - tổng thống Mỹ cho biết.

Khi được hỏi vì sao ông tin rằng ông Zelensky đang chần chừ trong đàm phán, ông Trump không giải thích thêm, chỉ nói: “Tôi chỉ nghĩ là ông ấy đang gặp khó khăn trong việc tiến tới một thỏa thuận”.

Nga và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Theo Reuters, sau nhiều lần tiến triển rồi đình trệ, các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt trong những tuần gần đây chủ yếu tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine thời hậu chiến. Ở mức độ khái quát, các nhà đàm phán Mỹ đã gây sức ép buộc Ukraine phải từ bỏ vùng Donbass ở miền đông như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Nga.

Ông Zelensky đã loại trừ mọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, khẳng định Ukraine không có quyền theo hiến pháp để từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào.