Ông Zelensky ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng sau các đòn tấn công của Nga 15/01/2026 07:18

Ngày 14-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng nhằm đẩy nhanh việc khắc phục hậu quả và giải quyết các vấn đề gián đoạn nguồn cung điện sau các đợt tấn công liên tục của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

“Hậu quả từ các đòn tấn công của Nga và điều kiện thời tiết ngày càng xấu là rất nghiêm trọng. Nhìn chung, Ukraine sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với lĩnh vực năng lượng. Nhiều vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng những gì đã làm để xử lý hậu quả các cuộc tấn công vẫn chưa đủ, và tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền có “nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ông Zelensky kêu gọi lập thêm nhiều trung tâm để người dân có thể trú ấm và sạc các thiết bị điện tử, đồng thời cho biết lệnh giới nghiêm ban đêm có thể được dỡ bỏ ở những khu vực mà tình hình an ninh cho phép.

Vị tổng thống cho rằng thủ đô Kiev đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công kém hơn đáng kể so với các trung tâm lớn khác ở Ukraine như Kharkiv.

“Ngay cả trong những ngày gần đây, tôi vẫn không thấy mức độ quyết liệt đủ. Điều này phải được chấn chỉnh khẩn cấp. Cần phải đưa ra các quyết định” - ông Zelensky bình luận về các chính quyền TP Kiev ứng phó hậu quả các đòn tấn công.

Ông Zelensky cho biết sẽ thành lập một bộ chỉ huy điều phối thường trực tại Kiev, do ông Denys Shmyhal, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng mới được bổ nhiệm, phụ trách. Ông Zelensky nói rằng công việc đang được tiến hành “nhằm tăng đáng kể lượng điện nhập khẩu vào Ukraine”.

Theo ông Zelensky, chính phủ sẽ đẩy mạnh phối hợp với các đối tác nước ngoài để mua sắm thiết bị năng lượng thiết yếu, tăng nhập khẩu điện và bảo đảm thêm hỗ trợ, đồng thời đơn giản hóa các quy định để kết nối thiết bị năng lượng dự phòng vào lưới điện trong thời gian tình trạng khẩn cấp có hiệu lực.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã chỉ đạo rà soát lệnh giới nghiêm nửa đêm nhằm cho phép người dân tiếp cận không hạn chế các “điểm bất khả xâm phạm” được thiết lập trên khắp Kiev để cung cấp điện và sưởi ấm. Thành phố cũng dự kiến mở thêm nhiều điểm như vậy.

Ông cũng kêu gọi quân đội giữ vững vị trí dọc theo tuyến mặt trận dài 1.200 km và yêu cầu các nhà ngoại giao tiếp tục theo đuổi những nỗ lực liên quan các văn kiện cần thiết để bảo đảm hòa bình.

“Về phía chúng ta, cần đạt năng suất ở mức tối đa. Chúng tôi kỳ vọng mức độ làm việc năng động tương tự từ phía Mỹ. Cá nhân tôi rất kỳ vọng điều đó” - tổng thống Ukraine nói thêm.

Bình luận về tình trạng khẩn cấp, người phát ngôn của DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết mức độ nghiêm trọng của tình hình tại Kiev và trên toàn Ukraine đòi hỏi sự phối hợp chưa từng có giữa chính quyền và các nhà cung cấp năng lượng.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Tổng thống Zelensky triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng phó tình huống chưa từng có này, bao gồm việc thành lập một bộ chỉ huy điều phối thường trực” - người phát ngôn nói.

Bộ Giáo dục và chính quyền địa phương cũng được kỳ vọng sẽ gửi đề xuất lên chính phủ về hình thức tổ chức học tập của trẻ em trong thời gian tình trạng khẩn cấp.

Trong vài ngày qua Ukraine báo cáo rằng Nga đã liên tục tập kích Kiev và nhiều khu vực khác bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), khiến khoảng 70% thủ đô rơi vào tình trạng mất điện vào ngày 13-1.

Trong khi các công nhân năng lượng khắc phục thiệt hại, thời tiết băng giá đang gây nhiều trở ngại và nguồn thiết bị thay thế dần cạn kiệt.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Moscow nhiều lần khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các hạ tầng quân sự.