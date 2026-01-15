Chiến sự Nga - Ukraine 15-1: Kiev bị tấn công mạnh; Ukraine tuyên bố phá 6 hệ thống phòng không Nga, bắn hạ UAV Shahed mang tên lửa 15/01/2026 08:24

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loại vụ tấn công bằng UAV; Hai bên nói về thương vong của đối phương; Ông Lavrov nói Nga sẵn sàng tiếp tục liên lạc với các phái viên của ông Trump.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang khi hai bên gia tăng các đòn không kích.

Ukraine tuyên bố bắn hạ UAV Shahed mang tên lửa

. Ngày 14-1, Trung đoàn 413 “Reid” thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed của Nga, được trang bị tên lửa không đối không R-60 thời Liên Xô, theo tờ Kyiv Independent.

Hình ảnh được cho là phiên bản mới của UAV Shahed của Nga, được trang bị tên lửa không đối không R-60 thời Liên Xô, bị bắn hạ ngày 14-1. Ảnh: TELEGRAM

Ukraine nói rằng Nga lần đầu tiên triển khai UAV Shahed-131 và Shahed-136 do Iran sản xuất ở chiến trường Ukraine vào năm 2022.

Đến năm sau, Nga đã bắt đầu sản xuất các phiên bản cải tiến của riêng mình là Geran-1 và Geran-2 dựa trên thiết kế của Iran, và sau đó bắt đầu sản xuất phiên bản chạy bằng tên lửa có tên là Geran-3.

Reid đặt tên cho phiên bản vừa bị bắn hạ là Geran-4, cho biết nó có tốc độ bay hành trình lên đến 500 km/giờ, cao hơn so với Geran 3.

Ngày qua, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố phá hủy 6 hệ thống phòng không của Nga trong vòng 48 giờ, nằm sâu trong các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Donetsk và Zaporizhzhia.

Theo đơn vị này, từ ngày 12 đến 14-1, lực lượng phòng thủ Ukraine đã sử dụng các hệ thống tấn công tầm trung để phá hủy 1 hệ thống tên lửa phòng không Tor và 1 radar Vityaz 50N6E của quân đội Nga tại quận Mariupol (Donetsk), 1 hệ thống Buk-M1 tại quận Volnovakha, cũng như các hệ thống phòng không Buk, Strela-10 và Tor-M2 ở quận Polohy (Zaporizhzhia).

Kyiv Independent đưa tin rằng một tên lửa phòng không Ukraine được cho là đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở TP Rostov-on-Don của Nga vào đêm 14-1.

Theo các kênh truyền thông Telegram của Nga, người dân đã báo cáo về các vụ nổ trong thành phố suốt đêm và đăng tải các video cho thấy hệ thống phòng không đang hoạt động trên bầu trời Rostov.

Thị trưởng Rostov-on-Don - ông Alexander Skryabin xác nhận thông tin về một vụ cháy tại một căn hộ, cho rằng nguyên nhân là do mảnh vỡ UAV của Ukraine.

. Trong ngày 14-1, những tiếng nổ vang lên tại trung tâm thủ đô Kiev khi Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của thành phố, theo chính quyền địa phương.

Chính quyền thông báo rằng hệ thống phòng không tại thủ đô đã được kích hoạt do một cuộc tấn công bằng UAV nhưng không nêu rõ Nga nhắm mục tiêu vào đâu trong cuộc tấn công này, cũng như số lượng UAV bị bắn hạ.

Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương Ukraine rằng các cuộc tấn công của Nga ngày 14-1 trên khắp Ukraine đã làm 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Các tỉnh ghi nhận thương vong gồm Donetsk, Kharkiv, Kherson, Sumy và Zaporizhzhia.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-300 và 113 UAV Shahed trong đêm qua.

Hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 1 tên lửa và 89 UAV. Không quân cho biết thêm rằng 2 tên lửa và 24 UAV đã tấn công 13 địa điểm.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất khoảng 1.221.940 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 990 thương vong trong ngày 14-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga kiểm soát thêm lãnh thổ ở Sumy

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-1 đưa tin rằng Quân đội Nga đã giải phóng khu định cư Komarovka ở Sumy trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.310 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Số liệu mới nhất của bộ này cho thấy quân đội Ukraine đã mất khoảng 190 binh sĩ và 2 thiết giáp trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, khoảng 200 binh sĩ và 3 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Tây và khoảng 125 binh sĩ và 6 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất khoảng 440 binh sĩ, 2 xe tăng và 1 xe chiến đấu bộ binh trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, hơn 300 binh sĩ, 1 xe chở quân bọc thép và 7 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 55 binh sĩ cùng 2 xe chiến đấu bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua quân đội Nga đã tấn công các kho chứa UAV và các khu vực triển khai của Ukraine tại 145 địa điểm, đồng thời phá hủy 260 UAV và 7 quả bom thông minh của đối phương.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Lavrov: Nga sẵn sàng tiếp tục liên lạc với các phái viên Mỹ

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ngày 14-1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục liên lạc với các đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner, theo đài RT.

Ông Lavrov lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ ông Witkoff 6 lần.

“Tôi chắc chắn rằng nếu họ bày tỏ sự quan tâm [đến một cuộc gặp khác], thì sự quan tâm này sẽ được đáp lại bằng sự thấu hiểu” - theo ngoại trưởng Nga.

Cũng trong ngày 14-1, hãng Bloomberg dẫn nguồn tin rằng ông Witkoff và ông Kushner dự kiến ​​sẽ gặp tổng thống Nga, có thể vào cuối tháng này.

Theo bài báo, kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện. Nếu cuộc gặp diễn ra, ông Witkoff và ông Kushner sẽ trình bày với ông Putin bản dự thảo kế hoạch mới nhất của Washington về giải quyết xung đột Ukraine.