Biểu tình leo thang ở Minnesota, ông Trump cảnh báo kích hoạt Đạo luật Chống nổi dậy 15/01/2026 21:44

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể kích hoạt Đạo luật Chống nổi dậy, nhằm kiểm soát làn sóng biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư ở bang Minnesota.

Hôm 15-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể kích hoạt Đạo luật Chống nổi dậy nhằm kiểm soát tình hình biểu tình ở bang Minnesota, theo hãng tin Reuters.

"Nếu các chính trị gia ở Minnesota không tuân thủ luật pháp và không ngăn chặn những kẻ kích động, nổi loạn tấn công những người yêu nước của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) – những người chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ của họ, tôi sẽ kích hoạt Đạo luật Chống nổi dậy" – ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Đạo luật Chống nổi dậy được ký ban hành vào năm 1807 dưới thời Tổng thống Thomas Jefferson. Đạo luật này cho phép tổng thống triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Mỹ, tham gia vào các hoạt động thực thi pháp luật trong nước như khám xét và bắt giữ – những điều họ bị cấm thực hiện trong điều kiện thường.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình ở TP Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ) hôm 14-1. Ảnh: Joshua Lott/THE WASHINGTON POST

Ông Trump ra tuyên bố trên trong bối cảnh Minnesota và nhiều nơi trên nước Mỹ chứng kiến làn sóng biểu tình lớn, phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư của chính quyền liên bang. Các vụ biểu tình xảy ra sau khi nhân viên ICE bắn chết bà Renee Good – một công dân Mỹ – trong chính xe của bà.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 14-1, một nhân viên ICE đã bắn bị thương một người đàn ông gốc Venezuela tại điểm dừng kiểm tra giao thông ở TP Minneapolis, bang Minnesota. Theo Reuters, người đàn ông gốc Venezuela đã cố gắng bỏ trốn và đâm xe vào một chiếc xe đang đậu khi được yêu cầu kiểm tra.

Người đàn ông này sau đó đã giằng co với nhân viên ICE. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong lúc hai người này giằng co, hai người dân gần đó chạy đến tấn công nhân viên ICE bằng xẻng xúc tuyết và cán chổi.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho rằng người đàn ông gốc Venezuela này đang định cư ở Mỹ một cách bất hợp pháp.

Sau vụ việc trên, những người biểu tình bắt đầu tập trung gần nơi người đàn ông gốc Venezuela bị bắn và đụng độ với lực lượng cảnh sát.

Theo tờ The Washington Post, trong tối 14-1, tại nhiều đường phố khác ở Minneapolis, người biểu tình la hét, thổi còi, dùng điện thoại quay phim các nhân viên ICE và yêu cầu họ rời khỏi TP. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những nhóm người biểu tình quá khích.