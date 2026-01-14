Vụ đặc vụ ICE Mỹ bắn chết người: 6 công tố viên ở Minnesota từ chức giữa áp lực phải quy tội nạn nhân 14/01/2026 11:34

(PLO)- 6 công tố viên ở Văn phòng Biện lý Liên bang Minneapolis từ chức giữa áp lực phải xử lý sự việc đặc vụ ICE nổ súng gây chết người là sự việc nạn nhân Good tấn công nhằm vào một sĩ quan liên bang thay vì một vụ án vi phạm quyền công dân.

Ít nhất 6 công tố viên tại Văn phòng Biện lý Liên bang Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) đã từ chức liên quan tiến trình điều tra sự việc một đặc vụ Cơ quan Thực thi và Di trú Hải quan Mỹ (ICE) bắn chết cô Renee Good, 37 tuổi, ở TP Minneapolis.

Theo đài CBS News, các công tố viên từ chức giữa lúc Văn phòng Biện lý Liên bang Minneapolis phải đối mặt áp lực phải xử lý vụ nổ súng gây chết người này là sự việc nạn nhân Good tấn công nhằm vào một sĩ quan liên bang thay vì một vụ án vi phạm quyền công dân.

Đài NBC News dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật am hiểu về các quyết định các công tố viên rằng họ đã chịu áp lực từ lãnh đạo Bộ Tư pháp, cả ở Minneapolis và Washington DC, để điều tra bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô Good với các nhóm hoạt động xã hội.

Cô Good đang ngồi ở ghế lái của một chiếc SUV trong khu dân cư ở Minneapolis thì bị đặc vụ ICE bắn. Video từ các nhân chứng cho thấy các đặc vụ ICE yêu cầu cô Good ra khỏi xe song cô vẫn lái xe đi trước khi bị bắn thiệt mạng. Sự việc xảy ra tuần trước và dẫn đến làn sóng biểu tình lớn khắp nước Mỹ, phản đối các chiến dịch truy quét nhập cư của chính quyền Tồng thống Donald Trump.

Cảnh sát liên bang đụng độ người biểu tình tại một khu phố ở Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) ngày 13-1, cách nơi cô Renee Nicole Good bị đặc vụ ICE bắn chết vài dãy nhà. Ảnh: FNTV

Bộ An ninh Nội địa cho rằng cô Good đã "vũ khí hóa" chiếc xe của mình để chống lại viên đặc vụ ICE, người hành động tự vệ và bắn chết cô. Các quan chức địa phương và tiểu bang Minnesota đã bác bỏ kết luận của Bộ An ninh Nội địa và cho rằng cô Good chỉ đang cố gắng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Cục Điều tra Liên bang (FBI) điều tra. Các quan chức ở Minnesota đã chỉ trích chính quyền liên bang vì đã cấm Cục Điều tra Hình sự của tiểu bang tham gia vào cuộc điều tra. Khi được hỏi về quyết định này vào tuần trước, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã cáo buộc các nhà điều tra tiểu bang cho phép người dân quấy rối và kích động bạo lực chống lại các sĩ quan liên bang.

Ngày 13-1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết Văn phòng Trách nhiệm Công cộng của ICE đang tiến hành cuộc điều tra nội bộ riêng, theo đúng quy trình của cơ quan này sau mỗi vụ nổ súng có liên quan nhân viên cơ quan này.

6 công tố viên từ chức gồm cựu Trợ lý Biện lý Liên bang Joe Thompson và 5 người khác là Harry Jacobs, Melinda Williams, Thomas Calhoun-Lopez, Ruth Schneider và Tom Hollenhurst.

Trước đây, công tố viên Thompson từng giữ chức quyền công tố viên liên bang tại Minnesota, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vị trí Trợ lý Biện lý Liên bang vào tháng 6-2025 và giữ chức vụ này cho đến tháng 10-2025.

Trợ lý Biện lý Liên bang Joe Thompson (giữa) trong một cuộc họp báo tại tòa án liên bang Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ) năm 2025. Ảnh: Kerem Yücel/MPR News 2025

Ngày 13-1, tờ New York Times dẫn lời một số người quen thuộc với quyết định của ông Thompson cho biết ông cũng phản đối việc các nhà điều tra liên bang từ chối hợp tác với các cơ quan tiểu bang Minnesota trong việc điều tra sự việc đặc vụ ICE bắn cô Good.

Theo Thống đốc bang Minnesota – ông Tim Walz, công tố viên Thompson là một “công chức tận tâm” đã cống hiến hơn một thập niên làm việc trong ngành thực thi pháp luật của bang.

“Đây là một tổn thất lớn đối với tiểu bang của chúng ta. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Tổng thống Trump đang đẩy các chuyên gia chuyên nghiệp không thuộc đảng phái nào ra khỏi Bộ Tư pháp” – Thống đốc Walz chỉ trích Tổng thống Trump liên quan các vụ từ chức.

Ông Doug Kelley, cựu trợ lý công tố viên liên bang tại Minnesota, cho rằng động thái này là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Văn phòng Biện lý Liên bang Minneapolis trong tương lai.

"Tôi đã hành nghề luật hình sự liên bang ở tiểu bang này được 51 năm và đây là ngày đen tối nhất trong 51 năm qua đối với nền pháp trị ở Minnesota theo như tôi thấy. Nếu họ cảm thấy cần phải từ chức vì những mệnh lệnh mà họ nhận được sẽ vi phạm lương tâm của họ, thì đối với tôi đó là một tuyên bố tuyệt vời từ phía họ rằng họ không thể chấp nhận điều này” – ông Kelley nêu quan điểm.

"Những công chức chuyên nghiệp này đã phục vụ tiểu bang của chúng ta qua nhiều thảm kịch và các cuộc điều tra quan trọng. Chúng ta không thể để các công tố viên bị chi phối bởi chính trị. Gia đình và những người thân yêu của Renee Good xứng đáng được công lý, chứ không phải những cuộc tấn công chính trị” - nữ Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar viết trên mạng xã hội X.