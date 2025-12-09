Phó Tổng thống Vance nói về việc truy quét nhập cư và 'giấc mơ Mỹ' 09/12/2025 16:52

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát đi thông điệp rằng thực tế nhập cư ồ ạt đang “đánh cắp Giấc mơ Mỹ”, trong bối cảnh chính quyền tiếp tục truy quét nhập cư trái phép.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 7-12 viết trên mạng xã hội rằng việc nhập cư ồ ạt đã và đang “đánh cắp Giấc mơ Mỹ”, theo đài NDTV.

Ông Vance lập luận rằng người nhập cư đang lấy đi cơ hội của lao động Mỹ, đồng thời cho rằng các nghiên cứu phản bác quan điểm của ông đều do “những người đang làm giàu nhờ hệ thống cũ” tài trợ.

“Nhập cư ồ ạt là hành vi đánh cắp Giấc mơ Mỹ” - ông Vance viết trên X.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE WASHINGTON POST

“Điều này xưa nay vẫn vậy, và mọi bản ghi nhớ chính sách, báo cáo từ các viện nghiên cứu hay nghiên cứu kinh tế lượng nói khác đi đều do những người làm giàu từ hệ thống cũ chi tiền” - phó tổng thống Mỹ bổ sung mà không giải thích chi tiết.

Bài đăng của ông Vance nhằm phản hồi một video từ chủ một công ty xây dựng ở bang Louisiana. Người chủ này nói rằng ông chứng kiến sự thay đổi rõ rệt kể từ khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt đầu hoạt động trong bang.

“Không còn người nhập cư nào đi làm và điều đó thật tuyệt” - người này nói.

Bình luận của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh chính quyền liên bang đang gia tăng các cuộc truy quét và trục xuất người nhập cư trái phép.

Tuần trước, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã bắt đầu chiến dịch truy bắt những người nhập cư không có giấy tờ tại TP New Orleans (bang Louisiana) và TP Minneapolis (bang Minnesota), chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ điều lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Louisiana.

DHS cho biết cơ quan này đang “nhắm vào những người nhập cư phạm tội đang tự do ngoài xã hội nhờ các chính sách của TP buộc chính quyền địa phương phải phớt lờ yêu cầu của ICE về việc tạm giữ”.

Bình luận của ông Vance sau đó đã vấp phải phản ứng dữ dội, nhiều người nhắc tới chính gia đình ông. Phó Tổng thống Vance kết hôn với bà Usha Vance, một người Mỹ sinh ra trong gia đình nhập cư gốc Ấn Độ.