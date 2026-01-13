Minnesota, Illinois kiện chính quyền ông Trump vì chiến dịch trấn áp nhập cư làm chết người 13/01/2026 09:55

(PLO)- Bang Minnesota và bang Illinois cùng các thành phố lớn của các bang này đã nộp 2 đơn kiện, cáo buộc chiến dịch truy quét người nhập cư mà chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai ở các địa phương này là vi hiến.

Ngày 12-1, một số địa phương ở Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo thông báo đã đệ đơn kiện Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), cáo buộc chiến dịch truy quét người nhập cư do chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai là vi phạm quy định của Hiến pháp Mỹ về quyền hạn của chính quyền liên bang và tiểu bang.

Minnesota đệ đơn kiện sau vụ một phụ nữ bị đặc vụ ICE bắn chết

Bang Minnesota cùng khu vực Twin Cities của bang này – gồm TP Minneapolis và “thành phố chị em” Saint Paul – đã nộp lên toà sơ thẩm liên bang ở Minnesota đơn kiện DHS cùng các cơ quan, quan chức liên quan vì tiến hành chiến dịch trấn áp nhập cư “vi hiến” và đề nghị toà ra phán quyết buộc ICE dừng chiến dịch này lại, theo đài CNN.

Chính quyền ông Trump đã phát động chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép mang tên “Chiến dịch Metro Surge” ở khu vực Twin Cities từ tháng 12-2025.

Bên nguyên cáo buộc “Chiến dịch Metro Surge” không phải là một hành động thực thi pháp luật hợp pháp, mà là một nỗ lực trả đũa chống lại bang Minnesota do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Lực lượng an ninh dùng hơi cay sau khi xảy ra đụng độ với người biểu tình ở Minnesota hôm 12-1. Ảnh: FOX NEWS/BLUESKY/Jason Chavez

“Minneapolis và Saint Paul hiện là những thành phố mới nhất trong số những thành phố được coi thuộc đảng Dân chủ, với các nhà lãnh đạo dân cử không cùng quan điểm chính trị với ông Trump, tràn ngập các đặc vụ liên bang” - bang Minnesota viết trong đơn kiện.

Bang Minnesota cáo buộc lực lượng ICE đã “thực hiện các vụ bắt giữ và kiểm tra nguy hiểm, bất hợp pháp và vi hiến, tất cả đều dưới danh nghĩa thực thi luật nhập cư hợp pháp” ở khu vực Twin Cities. Các nhân viên di trú bị cáo buộc “sử dụng vũ lực quá mức đối với người dân Minnesota một cách ngang nhiên và lặp đi lặp lại”.

Trong cuộc họp báo ngày 12-1 để công bố đơn kiện, Thị trưởng Minneapolis - ông Jacob Frey nhấn mạnh rằng Minneapolis “không hề yêu cầu chiến dịch này nhưng đang phải chịu hệ quả” khi an ninh công cộng bị suy yếu và các quyền của người dân không được đảm bảo.

Người đứng đầu Sở Tư pháp bang Minnesota - ông Keith Ellison đòi hỏi chiến dịch trấn áp nhập cư của chính quyền ông Trump “phải chấm dứt”.

Đơn kiện được đệ trình không lâu sau vụ một cư dân địa phương, tên Renee Nicole Good, 37 tuổi, bị đặc vụ ICE bắn chết ở Minneapolis hôm 7-1. DHS nói rằng nhân viên ICE chỉ “nổ súng tự vệ”. Chính quyền Minnesota bác bỏ tuyên bố này.

Ở Minneapolis, hàng nghìn người tập trung tại các công viên, tuyến phố và bên ngoài các toà nhà liên bang, hô to tên bà Good. Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra trên khắp nước Mỹ – từ Los Angeles và New York đến El Paso, Boston và thủ đô Washinton.

Hôm 11-1, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ - bà Kristi Noem cho biết cơ quan này sẽ điều thêm lực lượng hỗ trợ để đảm bảo các nhân viên ICE ở Minneapolis “có thể làm việc một cách an toàn”.

Ngày 12-1, các đặc nhiệm liên bang đã dùng hơi cay nhằm giải tán đám đông biểu tình, sau khi người biểu tình ném tuyết và các vật thể khác về phía các xe đi vào toà nhà liên bang. Ít nhất một người đàn ông đã bị bắt giữ, theo đài Fox News.

Hàng chục nhà hàng ở khu vực Twin Cities đã đóng cửa hôm 12-1, một số cho biết sẽ tiếp tục không hoạt động trong ngày 13-1, vì các lo ngại an ninh.

Cùng ngày 12-1, Thống đốc Minnesota - ông Tim Walz đã tới thăm khu vực tưởng niệm bà Good được người dân lập nên ngay tại hiện trường vụ nổ súng.

Bang Illinois và TP Chicago cũng nộp đơn kiện, DHS lên tiếng

Chính quyền bang Illinois cùng thành phố lớn nhất bang này là Chicago hôm 12-1 cũng đệ đơn kiện chính quyền liên bang, theo kênh WTTW (Chicago).

Tương tự Minnesota, Illinois từ tháng 9-2025 tới nay đang chứng kiến chiến dịch trấn áp nhập cư mang tên “Chiến dịch Midway Blitz” của ICE và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang.

Đầu tháng 9-2025, bang Illinois cũng ghi nhận vụ việc một người đàn ông, là công dân Mexico đã sống và làm việc tại Chicago gần 20 năm, bị đặc vụ ICE bắn chết. DHS cáo buộc đây là một người nhập cư không có giấy tờ và nói rằng nhân viên ICE nổ súng sau khi bị xe của người đàn ông này kéo lê. Nhưng chính quyền Illinois nói rằng các thương tích của đặc vụ trên “không có gì nghiêm trọng”. Đầu tháng 10-2025, một công dân Mỹ bị đặc vụ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) bắn 5 phát đạn cũng với cáo buộc xe của người này tấn công lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Người này đã sống sót “một cách thần kỳ”. Sau hai vụ việc này ở Illinois, các cuộc biểu tình chống các lực lượng thực thi di trú liên bang cũng nổ ra ở Chicago và nhiều thành phố khác trên khắp nước Mỹ.

Người đứng đầu Sở Tư pháp Illinois - ông Kwame Raoul hôm 12-1 cho biết đơn kiện cáo buộc chính quyền ông Trump dung túng cho các hành động bất hợp pháp, lạm dụng và vi phạm quyền con người của các lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại Chicago.

Thị trưởng Chicago - ông Brandon Johnson cáo buộc chính quyền liên bang “đã nhiều lần vi phạm pháp luật và làm suy yếu lòng tin của công chúng” bằng những hành động không chỉ “bất hợp pháp” mà còn “tàn nhẫn, gây ra nỗi sợ hãi và tổn hại không cần thiết cho cộng đồng của chúng ta”.

Bên nguyên cáo buộc DHS và các cơ quan liên bang liên quan đã thi hành chính sách của ông Trump nhằm ép bang Illinois và TP Chicago – nơi đang do đảng Dân chủ lãnh đạo – “từ bỏ các chính sách coi trọng và tôn trọng người nhập cư của tiểu bang”.

Viết trên mạng xã hội X hôm 12-1, DHS nhấn mạnh rằng các lực lượng thực thi pháp luật liên bang “sẽ không đặt chính trị lên trên sự an toàn của công chúng”.

Bộ An ninh nội địa Mỹ nói gì?

“Nhiệm vụ của Tổng thống Trump là bảo vệ người dân Mỹ và thực thi pháp luật – bất kể thị trưởng, thống đốc, hay lãnh đạo cơ quan tư pháp của bạn là ai” - DHS nhấn mạnh.

Phản bác các cáo buộc của bang Minnesota và khu vực Twin Cities, người phát ngôn DHS - bà Tricia McLaughlin cho rằng chính chính sách nhập cư của chính quyền bang Minnesota là lý do buộc DHS phải tăng cường lực lượng tới bang này để trấn áp người nhập cư bất hợp pháp.

Bà McLaughlin nói rằng chính quyền liên bang đang làm đúng bổn phận của mình, đồng thời cáo buộc chính quyền bang Minnesota không chỉ không làm tròn nhiệm vụ đảm bảo an ninh công cộng và còn “liên bang hoá mọi trách nhiệm của tiểu bang”.

Bà McLaughlin gọi đơn kiện của bang Illinois và TP Chicago là “vô căn cứ” và cho biết DHS sẽ theo đuổi vụ kiện. Bà cũng chỉ trích chính sách thân thiện với người nhập cư của Illinois đã dung túng cho tội phạm và kéo theo hệ quả là nhiều cái chết thương tâm, trong đó có một nữ sinh viên ở bang này bị một người nhập cư tông chết hồi tháng 1-2025.