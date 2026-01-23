Mỹ bổ nhiệm đặc phái viên mới phụ trách Venezuela 23/01/2026 05:33

(PLO)- Mỹ bổ nhiệm bà Laura Dogu làm quyền đại sứ tại Đơn vị Phụ trách Vấn đề Venezuela, đặt trụ sở tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia).

Mỹ đã bổ nhiệm bà Laura Dogu - nhà ngoại giao từng hai lần giữ chức đại sứ Mỹ làm đặc phái viên cao nhất phụ trách Venezuela, trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas thông báo ngày 22-1.

Bà Dogu, người trước đây từng là đại sứ tại Honduras và Nicaragua, sẽ đảm nhiệm vai trò quyền đại sứ tại Đơn vị Phụ trách Vấn đề Venezuela, đặt trụ sở tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota (Colombia), theo thông tin trên trang web.

Bà Dogu nhận nhiệm vụ sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro trong một cuộc đột kích hồi đầu tháng này và đưa ông Maduro sang New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.

Bà Laura Dogu - người vừa được bổ nhiệm làm quyền đại sứ tại Đơn vị Phụ trách Vấn đề Venezuela. Ảnh: EL NACIONAL

“Mỹ dưới thời chính quyền [Tổng thống Donald] Trump tiếp tục làm việc với các chính quyền lâm thời nhằm ổn định Venezuela, như một phần của kế hoạch ba giai đoạn mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trình bày trước Quốc hội và người dân Mỹ” - một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Reuters.

“Kế hoạch này đòi hỏi phải có một quyền đại sứ làm việc toàn thời gian tại Đơn vị Phụ trách Vấn đề Venezuela, đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Bogota. Đại sứ Dogu có vị thế phù hợp để dẫn dắt nhóm trong giai đoạn chuyển tiếp này” - vị quan chức nói thêm.

Theo Reuters, đầu tháng này, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Trump quyết định mở lại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Caracas của Venezuela.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào thời điểm đó rằng các nhân viên ngoại giao và an ninh của Mỹ đã tới Caracas vào ngày 9-1 để đánh giá khả năng “khôi phục dần theo từng giai đoạn” các hoạt động của đại sứ quán tại đây.

Năm 2019, Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela, với lý do tình hình quốc gia Nam Mỹ xấu đi sau nhiều tháng bất ổn chính trị.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ rằng chính quyền ông Trump cho phép Trung Quốc mua dầu của Venezuela, nhưng không ở mức giá “không công bằng, bị ép thấp” như mức trước khi ông Maduro bị bắt.

Vị quan chức này nói thêm rằng dù dầu sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, chính quyền Mỹ yêu cầu phần lớn sản lượng phải được bán cho Mỹ.

Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela vô thời hạn sau khi bắt ông Maduro vào ngày 3-1.

“Nhờ chiến dịch thực thi pháp luật quyết đoán và thành công của Tổng thống Trump, người dân Venezuela sẽ thu được mức giá công bằng cho dầu mỏ của mình từ Trung Quốc và các quốc gia khác, thay vì mức giá rẻ mạt” - vị quan chức nói với điều kiện giấu tên.

Nhà Trắng và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.