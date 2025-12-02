Dịch chuyển dân cư sau sáp nhập, Đà Nẵng tìm cách giải bài toán quá tải hạ tầng 02/12/2025 19:49

(PLO)- Sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, trung tâm TP Đà Nẵng đông đúc dân cư hơn, xe cộ nhiều hơn gây áp lực lớn lên hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tại cuộc họp báo tình hình kinh tế xã hội do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 2-12, các PV nêu thực trạng sau khi sáp nhập với Quảng Nam, trung tâm TP Đà Nẵng trở nên đông đúc hơn, xe cộ nhiều hơn, ùn tắc giao thông xuất hiện thường xuyên hơn.

Bên cạnh đó, nhiều cao ốc đồng loạt mọc lên ven sông Hàn, ở chân các cây cầu cũng gây quá tải cho hạ tầng giao thông, ách tắc vào giờ cao điểm. TP Đà Nẵng sẽ làm gì để giải bài toán này?

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời vấn đề trên, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nói hạ tầng có hai phần là hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng cũ, UBND TP đã phê duyệt hoàn chỉnh chín phân khu đô thị.

Qua đó, TP đánh giá, tính toán hai phần hạ tầng nói trên cho các phân khu. Hạ tầng xã hội gồm giáo dục, y tế, công viên…; hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, cấp nước, điện, nước thải… đều được đánh giá cụ thể.

Về cơ bản, các phân khu đã được phân bổ dân số theo từng ô quy hoạch. Dân số từng ô được khống chế trong đó, nhà cao hay thấp tầng thế nào thì tổng dân số trong phân khu sẽ được khống chế để đảm bảo các chỉ số về dân số.

Ông Nam cho rằng hai địa phương sáp nhập là tình huống mới so với dự báo quy hoạch ban đầu. Sau sáp nhập, đường phố trung tâm TP Đà Nẵng đông đúc hơn, các nút giao thông lớn bắt đầu ùn tắc hơn, áp lực về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông thể hiện rõ nét hơn.

Đây là những đặc điểm phát triển mới trong quá trình tập trung trung tâm hành chính về trung tâm TP Đà Nẵng. Cùng với đó là tập trung dân cư, cán bộ công chức về làm việc và nhiều yếu tố tác động khác.

TP Đà Nẵng đang tập trung nghiên cứu để có các giải pháp về mặt kỹ thuật, phân bổ lại không gian, các vấn đề quy phạm pháp luật để quản lý đô thị.

“Phải tổng hòa nhiều giải pháp, không thể cứ thấy tắc đường thì mở đường, nút giao hẹp thì làm cầu vượt... bởi nó liên quan nhiều vấn đề. Chúng ta cần tìm các giải pháp tổng thể hơn” - ông Nam nói.