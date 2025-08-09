Nhiều tuyến đường trùng tên sau sáp nhập, Đà Nẵng giữ nguyên hay đổi? 09/08/2025 10:13

(PLO)- Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đề xuất chủ trương giữ nguyên tên gọi các tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam.

Ngày 9-8, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng đã trả lời PLO liên quan việc nhiều tuyến đường của TP Đà Nẵng (mới) trùng tên sau khi sáp nhập hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam.

Đà Nẵng sẽ giữ nguyên tên gọi các tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập với Quảng Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Hà Vỹ, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam, việc xuất hiện nhiều tuyến đường trùng tên là một thực tế khách quan.

Đặc biệt tại các khu vực như trung tâm TP Đà Nẵng cũ, TP Tam Kỳ cũ và TP Hội An cũ, nơi đều có những tuyến đường mang tên danh nhân, địa danh quen thuộc trên phạm vi cả nước.

Ông Vỹ cho hay, Nghị định 91/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng quy định “Không đổi tên đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, đã gắn bó với lịch sử - văn hoá của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ…”.

Để đảm bảo sự ổn định, tránh gây xáo trộn trong đời sống sinh hoạt và giao dịch hành chính, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng sẽ đề xuất chủ trương giữ nguyên tên gọi các tuyến đường đã được đặt tên trước thời điểm sáp nhập.

Lý do là vì việc đổi tên đồng loạt hệ thống tên đường hiện hành có thể gây khó khăn trong việc xác định địa chỉ, đặc biệt với các giấy tờ pháp lý, hồ sơ tài sản, đăng ký kinh doanh.

Đồng thời làm phát sinh chi phí ngân sách lớn cho việc chỉnh sửa biển hiệu, cập nhật cơ sở dữ liệu hành chính, bản đồ.

Thời gian tới, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng sẽ tăng cường thông tin định danh phụ theo địa giới hành chính địa phương thông qua các hình thức tuyên truyền, văn bản hành chính của các cơ quan Nhà nước.

Ví dụ: "Đường Hùng Vương tại phường Hội An, tại phường Tam Kỳ, tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng".

Sở cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu thông qua việc cập nhật tên đường kèm thông tin vùng miền để hỗ trợ định vị, dẫn đường, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ công.

Tiếp tục rà soát theo lộ trình, phối hợp với chính quyền địa phương và lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong trường hợp phát sinh nhu cầu đổi tên tại khu vực trùng lặp gây nhầm lẫn rõ rệt.

Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng sẽ tham mưu tiêu chí đặt, đổi tên đường trong đơn vị hành chính mới thông qua việc điều chỉnh, hợp nhất các Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng hiện có của hai địa phương cũ. Nhằm đảm bảo kế thừa di sản lịch sử - văn hóa nhưng vẫn không trùng lặp gây rối.