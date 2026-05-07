AFF Cup phiên bản FIFA quá hấp dẫn: 1 triệu USD cho nhà vô địch 07/05/2026 11:44

(PLO)-AFF Cup phiên bản FIFA có tiền thưởng gấp hơn 3 lần so với AFF Cup truyền thống, đội tham dự được trả công 125 ngàn USD, có tuyển Trung Quốc tham dự.

Những thông tin rò rỉ từ Đại hội 76 của liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Đại hội của liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), cũng như những cuộc họp giữa FIFA và AFF bàn về việc tổ chức AFF Cup phiên bản FIFA là chính xác.

AFF Cup của FIFA cũng mang lại những ngạc nhiên, chẳng hạn như những đội tuyển ngoài Đông Nam Á như Trung Quốc, Ấn Độ tham gia sân chơi hạng 1, còn Hong Kong tham gia sân chơi hạng nhì. Hong Kong cũng sẽ là chủ nhà của giải hạng nhì AFF Cup phiên bản FIFA.

Thái Lan và Việt Nam còn đối đầu với khách mời ngoài khu vực rất mạnh là tuyển Trung Quốc sẽ tham dự FIFA AFF Cup. Ảnh: CTP

Theo thông báo mới nhất từ FIFA, FIFA AFF Cup 2026 ở giải hạng nhất có 8 đội mạnh nhất Đông Nam Á và khách mời tham gia gồm Thái Lan (93 FIFA), Trung Quốc (94), Việt Nam (99), Indonesia (122), Philippines (135), Ấn Độ (136), Malaysia (138) và Singapore (147).

Trong khi AFF Cup giải hạng nhì có 6 đội gồm Hong Kong (155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (193), Đông Timor (200).

Theo đó, Indonesia sẽ là quốc gia chủ nhà giải hạng nhất AFF Cup phiên bản FIFA, còn Hong Kong là chủ nhà của giải hạng 2. Mỗi một đội tham dự giải sẽ được FIFA hỗ trợ 125 ngàn USD, ngoài ra còn có tiền thưởng (cũng từ FIFA) dành cho mỗi trận thắng và hòa.

Đội vô địch giải AFF Cup phiên bản FIFA dành cho giải hạng nhất là 1 triệu USD, đội vô địch giải hạng nhì là 300 ngàn USD. Trước đây, nhà vô địch AFF Cup truyền thống nhận thưởng 300 ngàn USD. Nay đội vô địch giải hạng nhất hơn gấp 3 lần tiền thưởng (1 triệu USD), còn nhà vô địch giải hạng nhì bằng AFF Cup truyền thống.

Indonesia sẽ là chủ nhà giải đấu AFF Cup của FIFA năm 2026. Ảnh: Bola

Tổng giải thưởng của cả hai giải hạng 1 và 2 của AFF Cup phiên bản FIFA lên đến 4 triệu USD. AFF Cup truyền thống năm nay có tên đầy đủ là ASEAN Hyundai Cup 2026 diễn ra từ 24-7 đến 26-8. Trong khi AFF Cup phiên bản FIFA diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10.