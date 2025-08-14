Tuyển Myanmar loại Philippines, “đè” Úc, Thái Lan là gì đâu?! 14/08/2025 13:48

Bán kết AFF Cup nữ sẽ nảy lửa và rất hấp dẫn, tuyển nữ Myanmar loại Philippines và "đè" Úc thì sợ gì Thái Lan.

Sân Lạch Tray sẽ chứng kiến rất đông khán giả đến cổ vũ tuyển nữ Việt Nam chạm trán Úc ở trận bán kết 2 giải bóng đá nữ Đông Nam Á, nhưng trận bán kết 1 Myanmar và Úc hứa hẹn nảy lửa không kém. Hành trình vào bán kết Myanmar loại đương kim vô địch Philippines và trước đó đã “đè” Úc qua chiến thắng 2-1.

Myanmar (đỏ) loại đương kim vô địch Philippines. Ảnh:Aseanutd.

Bản thân cầu thủ Myanmar vẫn rất hay, khỏe, kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh và bền đều ấn tượng. Việc Myanmar loại Philippines ở lượt cuối vòng bảng qua trận hòa 1-1 đã nói lên bản lĩnh của họ. Trước đó họ cũng biết giải quyết nhanh Úc bằng 2 bàn thắng trước khi Úc có bàn danh dự.

Trận bán kết 1 còn thú vị ở chỗ hai nhà cầm quân Nhật Bản so tài nhau qua việc bày binh bố trận để đánh bại nhau. HLV Yuki Tetsuro của Myanmar đã để lại dấu ấn đậm hơn đồng hương, đồng nghiệp Futoshi Ikeda của Thái Lan.

Trước khi Myanmar loại Philippines, họ cũng "dạy" Úc bài học bằng chiến thắng 2-1. Ảnh:AFC

Tuyển Thái Lan thì đang trong thời kỳ trẻ hóa. HLV Futoshi Ikeda lại mang một áp lực cực lớn. Ở vòng loại Asian Cup 2026 tại Chiang Mai sau khi thua Ấn Độ 1-2 và mất vé đi Asian Cup 2026, số phận HLV Futoshi Ikeda đã được “đưa lên bàn”, tuy nhiên lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan quyết định tạo cơ hội thêm cho HLV Futoshi Ikeda.

Đến với AFF Cup nữ 2025 này, HLV Ikeda vẫn chưa tạo dấu ấn, gặp Việt Nam là thua, chỉ thắng mỗi Campuchia và Indonesia. Trong khi Myanmar đánh bại Úc và “hóa vàng” đương kim vô địch Philippines.

Tuyển Thái Lan đang trẻ hóa và thiếu chiều sâu.

Cầu thủ Myanmar cũng chất lượng như truyền thống, cái chính là HLV Yuki Tetsuro bày binh, bố trận hợp lý và có đấu pháp, chiến thuật thích hợp, tạo được sự tự tin nơi học trò. Cũng hơn 1 tháng trước, Myanmar cũng “sụp hầm” thua đội bóng vô danh Bangladesh 1-2 ngay tại Rangon nên HLV trưởng ra đi, thay thế là HLV Yuki Tetsuro và ông đã để lại dấu ấn.

Tuyển Thái Lan chạm trán với Myanmar ở bán kết 1, nếu không xét về truyền thống thì thậm chí Myanmar còn ở thế “kèo trên” qua hành trình ở vòng bảng, trong đó có việc Myanmar loại Philippines cùng việc không ngán ngại và đánh bại Úc.

Tuyển Thái Lan đang trẻ hóa, nhưng chưa thấy ấn tượng, những ngôi sao cũng chẳng thấy, tay săn bàn Casteen, 18 tuổi mang hai dòng máu Mỹ - Thái Lan ghi nhiều bàn thắng vào lưới Campuchia và Indonesia nhưng gặp Việt Nam là “tắt điện”.

Đây sẽ là thời điểm để bóng đá nữ Myanmar đánh bại Thái Lan.