AFF Cup nữ- MSIG Serenity Cup 2025: Myanmar đẩy tuyển Việt Nam gặp “kèo khó” 13/08/2025 21:52

Lượt trận cuối cùng bảng B kết thúc, theo đó tuyển Việt Nam xác định đối thủ bán kết là Úc - đội bóng càng đá càng hay. Một ca khó cho tuyển Việt Nam - chủ nhà của giải đấu.

Lượt trận cuối, Myanmar hòa Philippines 1-1, còn Úc thắng Đông Timor 9-0. Qua đó, Myanmar lên ngôi đầu bảng B với 2 thắng, 1 hòa, Úc chiếm ngôi nhì với 6 điểm, còn Philippines chỉ 4 điểm, trở thành cựu vô địch.

Việc đương kim vô địch Philippines vắng một số trụ cột ở hàng công (do bận thi đấu CLB nước ngoài) đã làm giảm hẳn sức mạnh và cực kỳ khó khăn trong khâu ghi bàn.

Đối thủ của tuyển Việt Nam ở bán kết là Úc, kèo đấu "cực khét". Ảnh: Aseanutd

Myanmar bất bại đồng thời đẩy tuyển Việt Nam vào gặp đối thủ “cực khét” ở bán kết là Úc.

HLV Yuki Tetsuro của Myanmar đã bày ra cách chơi đúng cho Myanmar, chơi chậm và thậm chí là làm gián đoạn trận đấu, điều này đã không thể làm cho Philippines “nóng máy” và vào guồng cách chơi bóng đầy cơ bắp, nhanh mạnh, chuyền dài của mình được.

Myanmar tự tin thể hiện theo cách toàn đội đã đặt ra, trong khi các cô gái Philippines liên tục “nấc cụt” và nhạt nhòa trong đấu pháp lẫn cách chơi thường thấy của mình. Philippines như rơi vào chiếc bẫy mà HLV Yuki Tetsura bày ra.

Phút 33, Myanmar có pha uy hiếp khung thành của Olivia McDaniel. Phyu Phyu Win nhận đường chuyền thông minh của đồng đội rồi lao xuống đối mặt thủ môn McDaniel trong thế thủ môn của Philippines chỉ còn chọn phương án phạm lỗi với Phyu Phyu Win trong vùng cấm. Trọng tài Nadjafalev không chút ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Win Theigi Tun tự tin cầm bóng đặt vào chấm 11m và đánh lừa được Olivia McDaniel mở điểm cho Myanmar. Đó cũng là tỉ số tạm thời hiệp 1.

Sang hiệp 2, Philippines dồn lực tìm bàn san bằng, nhưng đã nói cái khó của nhà đương kim vô địch là vắng những tay săn bàn giỏi nên Philippines hầu như không có cơ hội xuyên thủ lưới đối phương.

Đến phút 71, tiền vệ cánh Pasion có cú chuyền bấm bóng rất tinh tế từ cánh vào sát mặt cầu môn Mya Mya Nyein rồi Mathelus lao xuống với đôi chân cực dài đưa ra để “chỉnh” quả bóng vào sát cột bay vào lưới.

...Nỗ lực tột độ của nhà đương kim vô địch chỉ được như thế. Họ không ghi thêm được bàn thắng nào nữa. Myanmar chơi rất chắc chắn, quả cảm và khoa học để không bị thủng lưới thêm trước những cao gái cao to của Philippines đang nỗ lực tột độ.

Hòa 1-1, Myanmar vào bán kết với ngôi nhất bảng và sẽ gặp Thái Lan. Myanmar “đẩy” tuyển Việt Nam và gặp “kèo khó” ở bán kết là Úc.

+Lịch thi đấu bán kết tại Lạch Tray ngày 16-8:

Việt Nam- Úc (16 giờ)

Thái Lan- Myanmar (20 giờ)