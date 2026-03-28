5 nước dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 28/03/2026 18:25

(PLO)- Giải năm nay có sáu đội tham dự đến từ các trường đại học của Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore.

Chiều 28-3, tại sân vận động Trường đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế 2026 lần 2 - cúp THACO khai mạc.

Theo ban tổ chức, vòng chung kết năm nay có sáu đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam là Trường đại học Thuỷ lợi và đội chủ nhà Trường đại học Nha Trang.

Ban tổ chức trao quà cho các đội tuyển tham dự giải. Ảnh: BD

Bốn đội còn lại, gồm Trường đại học Svay Rieng Campuchia, Trường đại học Lào, Trường đại học quốc gia Malaysia, Trường đại học quốc gia Singapore.

Sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu A và B. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng ba.

Trận mở màn trường Đại học Svay Rieng Campuchia thắng Trường đại học quốc gia Singapore 5-1. Ảnh: BD

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập báo Thanh Niên, nói dù đối mặt với nhiều khó khăn khách quan do các vấn đề toàn cầu, ban tổ chức vẫn quyết tâm tổ chức mùa giải lần thứ 2.

Theo ông Toàn, ban tổ chức đã nỗ lực vượt qua nhiều thách thức để mọi thứ diễn ra đúng tiến độ với nhận thức sâu sắc rằng, giữa những lo ngại về các biến động trên thế giới, giải đấu sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực.

Hàng trăm khán giả là sinh viên đến cổ vũ cho các đội tuyển. Ảnh: BD

“Đó là kết nối tình bằng hữu giữa những người trẻ trong khu vực, là đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá, là vun đắp thêm mối quan hệ vốn đã bền vững giữa các quốc gia Đông Nam Á, là lời khẳng định giá trị lớn lao của hòa bình”- ông Toàn nói.

Trận mở màn Trường đại học Svay Rieng Campuchia thắng Trường đại học Singapore với tỉ số 5-1. Sau lễ khai mạc đội Trường đại học Nha Trang thắng Trường đại học Lào với tỉ số 2-0.