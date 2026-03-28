Hà Nội mời chuyên gia hiến kế đưa thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn 28/03/2026 17:02

(PLO)- Các chuyên gia và nhà quản lý đã hiến kế tháo gỡ những “điểm nghẽn” về cơ chế, hiến kế để chuyển dịch thể thao từ một lĩnh vực xã hội đơn thuần thành ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn, đóng góp hiệu quả vào sự tăng trưởng của Thủ đô.

Ngày 28-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn Hà Nội”. Sự kiện nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đưa thể thao trở thành một ngành kinh tế quan trọng của Thủ đô.

Tọa đàm có sự tham dự của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các doanh nghiệp liên quan.

Nhiều thành tích nhưng chưa phát huy hết tiềm năng

Toạ đàm diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các chủ trương của Trung ương về phát triển thể dục thể thao giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế từ lĩnh vực này.

Theo đánh giá tại tọa đàm, những năm qua, thể thao Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào rèn luyện thân thể phát triển sâu rộng với tỉ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt khoảng 45%. Các loại hình như gym, yoga, golf, chạy bộ phong trào ngày càng phổ biến, tạo nền tảng cho thị trường dịch vụ thể thao.

Cùng với đó, thể thao học đường và thể thao thành tích cao cũng có bước tiến lớn. Hệ thống cơ sở vật chất của Hà Nội từng bước được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan như du lịch, lưu trú, ẩm thực.

Tuy nhiên, các ý kiến thẳng thắn nhìn nhận kinh tế thể thao Thủ đô vẫn chưa phát triển tương xứng. Việc huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế, thiếu các sự kiện mang tính thương mại và sức lan tỏa lớn. Hoạt động khai thác giá trị gia tăng như bản quyền, tài trợ, quảng bá thương hiệu còn nhiều bất cập.

Những “điểm nghẽn” này đòi hỏi cách tiếp cận mới để chuyển dịch thể thao từ lĩnh vực xã hội sang một ngành kinh tế thực sự, đóng góp vào tăng trưởng của Thủ đô. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp khai thác giá trị kinh tế từ sự kiện thể thao.

Coi thể thao là một ngành kinh tế

Phát biểu kết luận, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết tọa đàm đã thống nhất nhiều định hướng lớn. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, coi kinh tế thể thao là cấu phần quan trọng của nền kinh tế dịch vụ hiện đại.

Theo ông Tài, Hà Nội cần phát triển hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Thành phố sẽ tăng cường liên kết giữa thể thao với du lịch, văn hóa, giáo dục và công nghệ. Việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn được coi là hướng đi trọng tâm để kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát cơ chế chính sách để tháo gỡ rào cản, thu hút đầu tư. Hà Nội cũng chú trọng phát triển du lịch thể thao gắn với bản sắc văn hóa Thủ đô, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực quản trị chuyên nghiệp.

Sau tọa đàm, các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm: Xây dựng nhận thức thống nhất về kinh tế thể thao; nghiên cứu đầy đủ quy mô thị trường; phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng lực tổ chức sự kiện gắn với quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Ban tổ chức sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện cơ chế, chính sách đưa kinh tế thể thao Hà Nội phát triển chuyên nghiệp và hội nhập.