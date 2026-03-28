Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thể thao Việt Nam 28/03/2026 12:09

(PLO)- Sáng 28-3 tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam trong không khí trang trọng, quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự sự kiện, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của lĩnh vực thể thao trong chiến lược phát triển quốc gia hiện nay.

Sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, mà còn là thời điểm khơi dậy niềm tự hào về hành trình dài đầy gian nan của thể thao Việt Nam. Cách đây đúng 80 năm, khi đất nước vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đặt nền móng cho phong trào rèn luyện thân thể với quan điểm coi sức khỏe nhân dân là yếu tố then chốt để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những lời kêu gọi giản dị nhưng sâu sắc của Người đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt cho ngành thể dục thể thao suốt nhiều thập kỷ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh hành trình 80 năm của ngành giống như một “đường chạy bền” kéo dài qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Từ những ngày đầu với các phong trào vận động quần chúng sau Cách mạng Tháng Tám, đến thời kỳ kháng chiến với khẩu hiệu rèn luyện để phục vụ đất nước, rồi giai đoạn hòa bình khi thể thao trở thành biểu tượng của niềm tin và khát vọng phát triển, tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc và bản lĩnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Những bước tiến của thể thao Việt Nam không đến từ điều kiện thuận lợi. Từ những dụng cụ thô sơ, những sân bãi thiếu thốn, ngành đã từng bước vươn lên nhờ tinh thần kiên trì và đam mê của nhiều thế hệ. Hình ảnh những vận động viên tập luyện trong điều kiện khó khăn đã dần được thay thế bằng các sân vận động hiện đại, các giải đấu chuyên nghiệp và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả.

Cùng với sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu tại các kỳ SEA Games. Đồng thời, các vận động viên cũng từng bước tạo dấu ấn tại ASIAD và Olympic, mang về những thành tích đáng tự hào.

Một điểm đáng chú ý là sự mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao. Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ với hơn 60 quốc gia và tổ chức thể thao trên thế giới. Vai trò của Việt Nam trong phong trào Olympic và Paralympic ngày càng được nâng cao, thể hiện qua việc đăng cai thành công nhiều sự kiện thể thao lớn và tham gia tích cực vào các hoạt động quốc tế.

Vai trò của Việt Nam trong phong trào Olympic và Paralympic ngày càng được nâng cao. Ảnh: THÁI DƯƠNG.

Bên cạnh những thành tích chuyên môn, thể thao còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Ngành đang dần hình thành hệ sinh thái kinh tế thể thao, mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Điều này cho thấy thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện mà còn trở thành một ngành kinh tế tiềm năng.

Trong suốt hành trình 80 năm, ngành thể dục thể thao đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý từ Đảng và Nhà nước. Tại buổi lễ lần này, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam được trao Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp bền bỉ và to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN..

Tuy vậy, phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng quản lý, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển thể thao theo hướng chuyên nghiệp. Đồng thời, cần tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện trong toàn dân, tạo nền tảng vững chắc cho thể thao thành tích cao.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thể thao được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và hội nhập. Với truyền thống đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, ngành thể dục thể thao Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, hướng tới mục tiêu đưa hình ảnh đất nước vươn xa trên bản đồ thể thao thế giới.