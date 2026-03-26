Nhiều điểm mới ở giải vô địch quốc gia marathon báo Tiền Phong lần thứ 67 26/03/2026 19:32

(PLO)- Giải lần này sẽ có kỷ lục về vận động viên tham gia, quy tụ nhiều vận động viên nổi tiếng.

Ngày 26-3, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ban tổ chức giải vô địch quốc gia marathon - báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 tổ chức gặp gỡ báo chí trước thềm giải đấu.

Theo ban tổ chức, trải qua gần bảy thập kỷ giải vô địch quốc gia marathon - báo Tiền Phong đã khẳng định vị thế trong làng điền kinh Việt Nam, trở thành biểu tượng của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong thông tin về giải chạy. Ảnh: CH

Năm 2026, giải tiếp tục được định vị là sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch quy mô quốc gia, không chỉ quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa năng động, hiện đại, giàu bản sắc, thân thiện với du khách trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, đến nay các đoàn thể thao địa phương cùng đông đảo vận động viên đã có mặt tại Nha Trang để làm quen cung đường và điều kiện thời tiết.

Giải năm nay mang chủ đề “đón ánh bình minh". Các vận động viên sẽ xuất phát và về đích tại quảng trường 2-4, chinh phục cung đường ven biển tuyệt đẹp, trải dài qua những địa danh biểu tượng, như Trần Phú, cầu Đá, An Viên, Phạm Văn Đồng...

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, giải năm nay sẽ có kỷ lục về số vận động viên tham gia với hơn 12.000 người tham dự. Trong đó có nhiều vận động viên đã khẳng định được tên tuổi không chỉ trong nước mà cả ở sân chơi quốc tế, như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết hay Đan Quyết, Anh Khôi, Nguyễn Văn Long, Đào Duy Thạch…

Các vận động viên sẽ tranh tài ở hệ thống cự ly 42,195 km và 21,1 km nam, nữ hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào; 10 km nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5 km nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Các đại biểu tham dự buổi cung cấp thông tin. Ảnh: CH

Điểm mới của giải năm nay là việc hai nội dung marathon nam và nữ (42,195 km) sẽ được công nhận thành tích vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra vào cuối năm.