Điện Kremlin ‘kịch liệt phản đối’ cáo buộc đầu độc nhân vật đối lập Navalny 17/02/2026 05:30

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny chết do bị đầu độc.

Ngày 16-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow kiên quyết bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng nhân vật đối lập Nga Alexey Navalny chết do bị đầu độc, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, ngày 14-2, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển và Hà Lan ra tuyên bố khẳng định ông Navalny bị đầu độc bằng epibatidine, một loại độc tố chiết xuất từ da loài ếch phi tiêu độc có nguồn gốc ở Nam Mỹ và không tồn tại tự nhiên ở Nga.

Theo tuyên bố, Moscow có đủ phương tiện, động cơ và cơ hội để sử dụng chất độc khi ông Navalny đang thụ án tại một trại giam ở Bắc Cực.

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y Nga khẳng định cái chết của ông Navalny do nguyên nhân tự nhiên.

“Kịch liệt phản đối” - ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về phản ứng của Moscow trước cáo buộc của các chuyên gia phương Tây.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Dĩ nhiên, chúng tôi bác bỏ những cáo buộc như vậy. Chúng tôi không đồng tình. Chúng tôi cho rằng chúng thiên lệch và không có cơ sở. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ” - người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích các cáo buộc của phương Tây là tin giả nhằm “nhằm chiếm sóng thông tin” và đánh lạc hướng dư luận khỏi bê bối hồ sơ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

“Thông cáo này được đưa ra nhằm chiếm sóng chu kỳ thông tin mà theo cách nhìn của phương Tây, đang bị hoen ố nghiêm trọng bởi việc công bố các hồ sơ Epstein” - bà Zakharova nói.

Bà Zakharova cho biết Nga sẽ đưa ra bình luận phù hợp nếu và khi các nước đưa ra cáo buộc công bố chi tiết kết quả xét nghiệm.

Các nước công bố báo cáo chưa bình luận về phát ngôn của phía Nga.

Cũng trong ngày 16-2, bà Yulia Navalnaya – vợ ông Navalny cho rằng các báo cáo của phương Tây đã cung cấp bằng chứng cần thiết để củng cố lập trường của bà.

“Hai năm. Chúng ta đã đạt được sự thật, và một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt được công lý” - ông Navalnaya viết trên mạng xã hội X kèm bức ảnh người chồng quá cố đang mỉm cười.

Ông Navalny qua đời tại một trại giam ở Bắc Cực ngày 16-2-2024. Theo Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga, ông Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo và ngất xỉu. Nhân viên y tế đến ngay sau đó nhưng nỗ lực hồi sức không thành công.