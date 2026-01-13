Quan chức ngoại giao Nga tử vong trong đại sứ quán ở Cyprus 13/01/2026 08:20

(PLO)- Đại sứ quán Nga tại Cyprus cho biết một nhân viên của cơ quan này đã qua đời vào tuần trước nhưng không nêu nguyên nhân.

Ngày 12-1, Đại sứ quán Nga tại Cyprus cho biết một nhân viên của cơ quan này đã qua đời vào tuần trước, theo tờ Moscow Times.

Theo tuyên bố của đại sứ quán, nhân viên có tên viết tắt là A.V. Panov đã qua đời ngày 8-1. Đại sứ quán Nga tại Cyprus mô tả đây là “một bi kịch cá nhân sâu sắc đối với gia đình và những người thân yêu” của nhân viên này.

Đại sứ quán Nga tại Nicosia (Cyprus). Ảnh: MOSCOW TIMES

Phái bộ ngoại giao Nga không công bố nguyên nhân cái chết của ông Panov, chỉ cho biết đang tiến hành các thủ tục để đưa thi thể về Nga.

Theo thông tin do đài ANT1 (Hy Lạp) dẫn lại, các quan chức đại sứ quán đã thông báo với nhà chức trách Cyprus rằng đây là một vụ tự sát và cho biết người chết có để lại thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, bức thư này không được cung cấp cho các điều tra viên địa phương. Đại sứ quán nói rằng thư sẽ được gửi về Moscow.

ANT1 cho biết Bộ Ngoại giao Cyprus và các cơ quan an ninh quốc gia đã được thông báo và đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.

Theo các nguồn tin, nhân viên ngoại giao đã ngăn cản các điều tra viên địa phương vào bên trong đại sứ quán để khám nghiệm hiện trường vụ tự sát.

Các nguồn giấu tên cho biết thi thể của ông Panov được bàn giao cho cảnh sát ngay trong khuôn viên sân của đại sứ quán.