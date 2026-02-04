Mỹ nói bắn hạ UAV Iran áp sát tàu sân bay; đàm phán Washington-Tehran có thay đổi lớn? 04/02/2026 05:48

Ngày 3-2, quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Iran sau khi thiết bị này có hành động "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay Abraham Lincoln, theo hãng tin Reuters.

Về chi tiết vụ việc, phía quân đội Mỹ cho biết chiếc UAV dòng Shahed-139 của Iran đã bay về phía tàu sân bay với "ý đồ không rõ ràng". Ngay lập tức, một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ đã xuất kích và bắn hạ mục tiêu.

Đại tá Hải quân Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tuyên bố: "Một tiêm kích F-35C từ tàu Abraham Lincoln đã bắn hạ chiếc UAV của Iran để tự vệ, cũng như để bảo vệ tàu sân bay và nhân sự trên tàu".

Các tiêm kích F/A-18 đậu trên boong tàu sân bay Abraham Lincoln năm 2024. Ảnh: Pool/Fazry Ismail

Ông Hawkins cũng xác nhận không có binh sĩ Mỹ nào bị thương và không có khí tài nào của Mỹ bị hư hại.

Theo thông tin ban đầu từ Reuters, vụ việc này diễn ra khi các nhà ngoại giao đang nỗ lực dàn xếp các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều các tàu chiến Mỹ tiến về phía Iran và cảnh báo rằng "những điều tồi tệ" có thể sẽ xảy ra nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về vụ việc. Trong khi đó, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin nước này đã mất kết nối với một chiếc UAV trong vùng biển quốc tế nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Trong một diễn biến khác tại Eo biển Hormuz, cũng vào ngày 3-2, chỉ vài giờ sau vụ bắn hạ UAV, phía Mỹ cáo buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có hành động quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ và do thủy thủ đoàn người Mỹ vận hành.

Ông Hawkins thông tin: "Hai xuồng cao tốc của IRGC và một UAV Mohajer của Iran đã tiếp cận tàu M/V Stena Imperative ở tốc độ cao, đe dọa đột kích và bắt giữ tàu chở dầu này".

Theo Tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard, các tàu của Iran đã ra lệnh cho tàu chở dầu phải tắt máy và chuẩn bị để bị kiểm tra. Tuy nhiên, tàu chở dầu đã phớt lờ yêu cầu của Tehran, tăng tốc và tiếp tục hành trình.

Đại tá Hawkins cho biết tàu chiến USS McFaul của Hải quân Mỹ đang hoạt động trong khu vực đã kịp thời hộ tống tàu Stena Imperative. "Tình hình đã hạ nhiệt sau đó và tàu chở dầu treo cờ Mỹ đang tiếp tục di chuyển an toàn" - ông nói thêm.

Theo các nguồn tin ngoại giao của Reuters và hãng tin Axios, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 6-2, nhưng Tehran đã “yêu cầu thay đổi địa điểm và hình thức” đối thoại.

Các nguồn tin cho hay Iran đưa ra yêu cầu chuyển cuộc đàm phán với Mỹ trong tuần này sang Oman thay vì Thổ Nhĩ Kỳ như dự kiến, và hiện chỉ muốn đàm phán song phương với Washington.

“Iran muốn giới hạn nội dung đàm phán trong vấn đề hạt nhân, và không bàn tới các chủ đề như tên lửa hay các lực lượng ủy nhiệm, vốn là những ưu tiên của các quốc gia khác trong khu vực” - nhà ngoại giao này cho biết.

Mỹ và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.