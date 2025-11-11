Ông Hun Manet tiếp ngoại trưởng Hàn Quốc, thảo luận cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo 11/11/2025 08:11

(PLO)- Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet để thảo luận các biện pháp hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo.

Ngày 10-11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để thảo luận các biện pháp hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Cuộc gặp diễn ra sau cái chết của một sinh viên Hàn Quốc được cho là đã bị một băng nhóm tội phạm dụ dỗ sang Campuchia. Vụ việc khiến chính phủ Hàn Quốc phải cử một phái đoàn đến Campuchia để xử lý các vụ việc tội phạm liên quan công dân Hàn Quốc.

Tháng trước, bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Hun Manet đã đạt được thỏa thuận thành lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm điều tra các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Hàn Quốc.

Lực lượng đặc nhiệm đặt trụ sở tại Campuchia đã chính thức được ra mắt vào ngày 10-11.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải) tiếp Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) ngày 10-11. Ảnh: KHMER TIMES

Tại cuộc gặp ngày 10-11, hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược nhằm loại bỏ hiệu quả hơn các loại tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tìm cách mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và lao động, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Ông Hun Manet bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ Hàn Quốc vì luôn quan tâm và hỗ trợ công dân Campuchia đang sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc. Ông khẳng định sự an toàn và phúc lợi của người Hàn Quốc cư trú, làm việc tại Campuchia luôn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ ông, theo tờ Khmer Times.

Trước đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia - ông Prak Sokhonn. Tại cuộc gặp, ông Cho kêu gọi chính phủ Campuchia bảo đảm an toàn cho công dân Hàn Quốc trong các chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo sắp tới và nhanh chóng thực hiện việc hồi hương họ về Hàn Quốc.

Đáp lại, ông Prak Sokhonn cam kết sẽ nỗ lực hết sức để xử lý các vụ việc tội phạm lừa đảo có liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia.