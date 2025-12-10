Hơn 2.000 phần quà và hơn 1 tỉ đồng tới tay bà con miền Trung sau thiên tai 10/12/2025 19:00

(PLO)- Chương trình do GCTV phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng tổ chức, tiếp sức giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Truyền hình Trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu - GCTV vừa tổ chức chương trình thiện nguyện quy mô lớn hướng về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Hoạt động được GCTV phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng để đảm bảo trao quà đúng đối tượng.

Cụ thể, chương trình được triển khai tại phường Bảo An, thôn Phước Bình - xã Phước Bình (Khánh Hòa); xã Đức Bình, xã Sơn Thành (Đắk Lắk); phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước (Gia Lai); xã Đơn Dương, xã Liên Hương (Lâm Đồng).

Tại mỗi địa phương, đoàn thiện nguyện đã trực tiếp trao quà và hỗ trợ kinh phí để người dân kịp thời ổn định cuộc sống sau thiên tai.

﻿ Chương trình trao hơn 2.000 phần quà thiết yếu và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt đến người dân.



Chương trình diễn ra từ ngày 29-11 đến 9-12-2025. Tại đây, chương trình trao hơn 2.000 phần quà thiết yếu và hơn 1 tỉ đồng tiền mặt trực tiếp đến người dân gặp khó khăn. Mỗi phần quà trị giá hơn 1 triệu đồng, gồm gạo, mền, tập, viết, nước giặt, dầu gội, nước mắm, nước tương, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, đường, sữa…

Theo đại diện các mạnh thường quân, họ mong muốn san sẻ khó khăn với bà con, giúp người dân thêm động lực vượt qua giai đoạn đầy thử thách. Đồng thời nhấn mạnh mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng tấm lòng, tình cảm gửi tới đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Lê Thị May, Ủy ban MTTQ Việt Nam, cho hay tinh thần gắn kết cộng đồng và sự chung tay từ nhiều tổ chức, cá nhân đã tạo nguồn lực lớn, giúp chương trình triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trong thời gian ngắn.

Bà con đến nhận quà tại chương trình.

Trong số các mạnh thường quân đồng hành, gia đình cụ ông Đại Ngộ và ông Guruji Sagarrumagarmatha cùng học trò đóng góp 1.000 phần quà và 500 triệu đồng tiền mặt; Công ty CP Good Food For Life, Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Bếp Việt, Công ty TNHH CBTP Hòa Hiệp, Công ty TNHH Ánh Ngân, Công ty CP Nanogroup đóng góp 500 phần quà; Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm GCTV đóng góp 600 phần quà và 600 triệu đồng tiền mặt.

Tổng cộng, chương trình huy động 2.100 phần quà thiết yếu và tiền mặt, minh chứng cho tinh thần thiện nguyện lan tỏa trong cộng đồng.

Trưởng đoàn Trần Thị Phấn, Tổng Giám đốc GCTV, cho biết mục tiêu của chương trình không chỉ trao quà thiết thực mà còn hỗ trợ tinh thần, giúp bà con vơi bớt lo toan, cảm nhận được sự đồng hành của xã hội.

Những phần quà và khoản hỗ trợ là sự sẻ chia từ trái tim, gửi gắm mong muốn giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Khi cộng đồng cùng chung tay, sức mạnh kết nối sẽ tạo nên giá trị bền vững và nhân văn.

Nhiều phần quà trao đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chương trình đã khẳng định vai trò cầu nối của GCTV trong hoạt động cộng đồng, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và mạnh thường quân trên cả nước.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã trao Bằng tri ân, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái của đoàn. GCTV sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ trong thời gian tới, hướng đến vùng thiên tai, vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên cả nước.