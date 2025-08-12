Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP.HCM 12/08/2025 09:50

Sáng 12-8, Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có các nguyên lãnh đạo Trung ương, TP.HCM: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Cương, Phạm Chánh Trực, Nguyễn Văn Đua; nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư,…

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Võ Văn Dũng.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, nhìn nhận nhiệm kỳ qua là 5 năm biến động và thử thách, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, trong đó có những việc chưa từng có tiền lệ, khó khăn chưa từng có, đặc biệt là sự ảnh hưởng nghiêm trọng, khốc liệt của đại dịch COVID-19.

Phường vượt qua mọi khó khăn, từng bước khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội để tiếp tục gặt hái những kết quả khá toàn diện.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo TP.HCM dự Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Xuân, diện mạo đô thị phường phát triển mảng xanh, kinh tế phát triển đúng định hướng dịch vụ - thương mại, đời sống văn hóa tinh thần đa dạng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác vận động nhân dân được chú trọng, đặc biệt là việc triển khai mô hình “vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm”.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa, phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Bước vào chặng đường mới sau sắp xếp, Đảng bộ phường Xuân Hòa đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, chính quyền phường sát dân, kiến tạo, phục vụ nhân dân tốt hơn, kinh tế phát triển bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phường Xuân Hòa ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt. Ảnh: HÀ THƯ

Đồng thời, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; phát triển phường Xuân Hòa trở thành phường kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

Một số hình ảnh tại đại hội: