Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Tân Định phải là phường đáng sống trong thành phố đáng sống 15/08/2025 12:39

Sáng 15-8, Đảng bộ phường Tân Định, TP.HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, từ ngày 1-7, phường Tân Định được chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng phường Tân Định và một phần phường Đa Kao cũ thuộc quận 1.

Tham dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đỗ Ngọc Trinh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Thanh thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nguyên lãnh đạo Trung ương dự Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM…

168 tế bào khỏe mạnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao những kết quả ban đầu, toàn diện phường Tân Định đã đạt được sau 1,5 tháng đi vào hoạt động.

Dù có nhiều bộn bề, ngổn ngang, lúng túng trong thời gian đầu nhưng Đảng bộ phường Tân Định đã lãnh đạo bộ máy đi vào hoạt động ổn định, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, phục vụ tốt cho người dân và được người dân đánh giá cao về thái độ phục vụ.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, kỳ vọng phường Tân Định trở thành phường đáng sống. Ảnh: HÀ THƯ

Bên cạnh đó, kinh tế địa phương phát triển đúng định hướng thương mại, dịch vụ và du lịch thông minh; hạ tầng kỹ thuật, giao thông, diện mạo đô thị ngày càng đẹp đẽ, văn minh và hiện đại. “Hiện nay lề đường đã được lát gạch rất đẹp” – ông Nguyễn Văn Được bày tỏ và đề nghị phường đẩy nhanh tốc độ để sớm làm thay đổi bộ mặt của phường trung tâm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện khát vọng phát triển, đồng hành cùng dân tộc, trở thành “siêu đô thị quốc tế” phát triển xanh, thông minh, sáng tạo, tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí và phong cách sống hiện đại, năng động. TP cũng phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 nằm trong Top 100 TP đáng sống trên thế giới.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa cho Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

“Do đó, 168 xã, phường, đặc khu phải nhận rõ sứ mệnh là 168 tế bào khỏe mạnh để có TP.HCM cường tráng về kinh tế, xanh về xã hội, đỏ về trái tim” – ông nói và kỳ vọng phường Tân Định cùng 167 phường, xã, đặc khu xây dựng TP.HCM khỏe mạnh, đáng sống.

Thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Tân Định phải phát triển trụ cột là thương mại – dịch vụ. Trong đó, tổ chức lại các chợ truyền thống xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự, không có nạn chèo kéo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm....

“Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, làm sao để phường Tân Định thành phường đáng sống, hướng đến mục tiêu đưa TP.HCM thành top 100 TP đáng sống” – ông nói và đề nghị phường phát huy các giá trị, thiết chế văn hóa vốn có của địa phương, trở thành nguồn lực phục vụ cho du lịch, phát triển kinh tế.

Bên cạnh việc sửa chữa vỉa hè, phường Tân Định cần ngầm hóa 100% đường dây điện, xây dựng đề án phấn đấu thành phường xanh, xứng đáng là phường đáng sống trong TP đáng sống.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị phường Tân Định thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của người dân, chăm lo gia đình chính sách, người yếu thế, không để ai bị bỏ phía sau.

Cán bộ phải có “cái đầu xanh, trái tim đỏ”

Trong xây dựng tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường Tân Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu gương, chung sức đồng lòng, “toàn tâm, toàn ý” thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao với niềm tự hào về truyền thống lịch sử cách mạng hào hùng của “những chiến sĩ biệt động Sài Gòn”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông, mỗi cán bộ phải nhận thức, chuyển mạnh từ “tư duy hành chính” sang “tư duy phục vụ”; từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”, “làm cho dân tin, dân thuận, dân ủng hộ” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; thực hiện tốt phương châm 5 thật - 6 rõ - 7 dám.

“Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt đạo đức công vụ, nhất là thái độ phục vụ người dân, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Cán bộ chúng ta đều đã có trình độ, kiến thức, vấn đề còn lại là trái tim, phải có “cái đầu xanh, trái tim đỏ”” – ông nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, công chức cần quán triệt sâu sắc tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ; xác định doanh nghiệp là nguồn lực, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP nhanh và bền vững.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh bên cạnh việc đưa những vấn đề mà cuộc sống đặt ra vào văn kiện thì phải đưa văn kiện trở lại cuộc sống thì xã hội mới phát triển, đại hội mới có ý nghĩa.

“Chúng ta viết văn kiện có hay cỡ nào nhưng không cụ thể bằng những công trình, đề án, dự án thì văn kiện ấy vẫn chỉ nằm trên kệ, trên sách thôi” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM đang đứng trước thời khắc chuyển mình lịch sử, với bộ máy tinh gọn, năng động, mô hình mới, vị thế mới, kỳ vọng lớn lao. Do đó, trách nhiệm đặt lên vai từng cán bộ, đảng viên hôm nay không chỉ là kế thừa, mà còn là tiên phong, sáng tạo và cống hiến. Không được tự mãn, lùi bước trước thử thách, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”.

Ông Lê Đức Thanh làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Tân Định, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Đức Thanh (bìa trái) làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định. Ảnh: HÀ THƯ Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Định gồm 27 người. Ông Lê Đức Thanh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Định. Hai Phó Bí thư là bà Dương Thị Hồng Gấm và ông Nguyễn Hải Quân. Ông Lê Đức Thanh sinh năm 1978, quê Quảng Nam cũ; trình độ: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND quận 2 cũ, Chủ tịch UBND quận 1 cũ. *** Giai đoạn 2025 – 2030, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Định đặt ra 35 chỉ tiêu cụ thể về xây dựng Đảng và vận động nhân dân, phát triển kinh tế, đô thị, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đại hội cũng đặt ra bốn nhiệm vụ trọng tâm về tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đô thị. Trong đó, nổi bật là phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của phường gắn với định hướng TP, “định vị” Tân Định là “phường di sản - thương mại - sinh thái”, có môi trường sống hạnh phúc; xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp yêu cầu TP, mang đặc trưng phường Tân Định. Bên cạnh đó, phường còn định hướng tập trung thực hiện hiệu quả một nội dung trọng tâm, ba đột phá và năm tại chỗ. Cụ thể, một trọng tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới sau sắp xếp giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo. Ba đột phá là về chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội. Còn năm tại chỗ là học tập tại chỗ, sáng tạo tại chỗ, việc làm tại chỗ, giải trí tại chỗ và y tế tại chỗ.

