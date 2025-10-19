Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden dẫn gần 4.000 khán giả vào 'khu vườn bí mật' 19/10/2025 08:57

(PLO)- Gần 4.000 khán giả Việt Nam đã được Secret Garden dẫn vào 'khu vườn bí mật' bằng âm nhạc với những tác phẩm kinh điển.

Việt Nam được nhóm nhạc huyền thoại Bắc Âu chọn là điểm mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu đánh dấu 30 năm sự nghiệp.

Secret Garden Live in Vietnam là chương trình thứ ba trong chuỗi dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam do Báo Nhân dân và IB Group Việt Nam khởi xướng với mục đích mang âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam, đồng thời lan toả những giá trị văn hoá, lịch sử của đất nước Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.

Đây được cho là một trong những sân khấu đẹp nhất mà Secret Garden từng biểu diễn.

Toàn bộ doanh thu bán vé sẽ được dùng cho các hoạt động từ thiện. Chính vì vậy, việc lần đầu tiên BTC mời được Secret Garden đến Việt Nam biểu diễn và quay MV quảng bá cho du lịch Việt Nam thực sự là "phép màu" với các fan của Secret Garden.

Hai thành viên chủ chốt gồm Rolf Lovland - nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano người Na Uy và Fionnuala Sherry - nghệ sĩ violin người Ireland, cùng sáu thành viên ban nhạc Secret Garden đã trình diễn các bản hit quen thuộc tới khán giả Thủ đô.

Secret Garden dùng âm nhạc để đối thoại với khán giả, đôi khi giữa quãng nghỉ sau vài ba tác phẩm, Rolf Lovland và Fionnuala Sherry thay nhau giao lưu và chia sẻ những câu chuyện phía sau các sáng tác của họ.

Khán giả không chỉ được bước vào khu vườn đậm chất Bắc Âu mà còn được bước vào khu vườn Việt Nam với những hình ảnh của Việt Nam với đầm sen, khóm tre, đèn lồng, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng, non nước Ninh Bình... hiện ra thật đẹp trên nền những nhạc phẩm bất hủ của nhóm.

Âm nhạc của Secret Garden đúng nghĩa "chữa lành" bởi họ còn sáng tác cả những ca khúc như lời ru dành cho những con người trưởng thành cũng như những đứa trẻ luôn cần những giai điệu tưới mát cho tâm hồn để quên đi mọi lo âu bộn bề trong cuộc sống mà đi vào giấc ngủ với Lullaby for Grown-ups cùng giọng hát của nam ca sĩ Espen.

Hơn 20 nhạc phẩm bất hủ được lựa chọn khéo léo từ 13 album đã phát hành suốt 30 năm qua của nhóm, trong đó hầu hết là các bản hit quen thuộc lần lượt được gửi tới khán giả Thủ đô.

Tại đêm nhạc Secret Garden Live In Vietnam, Rolf Lovland lần đầu chia sẻ với khán giả câu chuyện riêng tư, đó là quãng thời gian Fionnuala Sherry phát hiện ung thư và nhóm phải huỷ tour diễn thế giới để cô chữa bệnh nhưng ơn Chúa mọi thứ vẫn ổn.

Họ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu dành thời gian cho âm nhạc và bắt đầu chơi như mới bắt đầu. Đây cũng là lý do anh sáng tác bài Fionnuala’s violin cho cô và tác phẩm này được lựa chọn cho show diễn tại Việt Nam.

Phần hiệu ứng với hình ảnh cực quang đặc trưng của Bắc Âu xuất hiện trên hệ thống 7 màn hình led trên sân khấu tạo nên một màn biểu diễn hoàn hảo và cuốn hút.

Đêm nhạc khép lại với hai giờ đầy ắp cảm xúc. Không cần tới phiên dịch, Secret Garden chơi liền mạch hơn 20 tác phẩm và giao lưu bằng tiếng Anh bởi âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất kết nối họ và khán giả Việt Nam dù chưa từng đặt chân tới mảnh đất hình chữ S trước đó.