Ban nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam 19/09/2025 17:57

(PLO)- Ban nhạc Secret Garden lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam 2025.

Ngày 19-9, báo Nhân dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức Lễ công bố chính thức nghệ sĩ quốc tế - ban nhạc Secret Garden sẽ lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam.

Tối 18-10 tới, khán giả yêu nhạc sẽ có cơ hội thưởng thức những giai điệu thính phòng giao thoa của bộ đôi huyền thoại Secret Garden tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam 2025, vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của bộ đôi huyền thoại.

Ra mắt từ năm 2023, Good Morning Vietnam là dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng do báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức thường niên.

Chương trình mang sứ mệnh đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước ra quốc tế.

Hai sự kiện trước đó là Kenny G Live in Vietnam (11-2023) và Bond Live in Vietnam (10-2024) đã tạo được tiếng vang lớn, trong đó toàn bộ doanh thu vé của đêm diễn năm 2024 được ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Ông Lê Quốc Minh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết:

“Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng Good Morning Vietnam năm 2025 với sự kiện đặc biệt Secret Garden Live in Vietnam.

Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ.

Đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới, mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc”.

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano) và nghệ sĩ vĩ cầm Fionnuala Sherry.

Nhóm được biết đến trên khắp toàn cầu sau khi chiến thắng cuộc thi âm nhạc đình đám Eurovision 1995 với ca khúc Nocturne - một tác phẩm gần như không lời nhưng vẫn chinh phục công chúng nhờ chiều sâu thính phòng và diễn tấu giàu biểu cảm, mở ra bản sắc âm nhạc trữ tình - cổ điển – New Age đặc trưng của họ..

Chiến thắng này mở đường để bộ đôi trở thành gương mặt tiêu biểu của dòng cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo ảnh hưởng, đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trên Billboard New Age tới 101 tuần.

Nhiều bản trong album còn đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật - chẳng hạn Adagio vang lên trong tác phẩm 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ cho thấy sức khuếch tán thẩm mỹ thính phòng ra ngoài phạm vi phòng hòa nhạc truyền thống.

Bước sang 2025, album được tái bản remaster kỷ niệm 30 năm, khẳng định tính thời sự của di sản âm thanh Secret Garden với lớp khán giả mới.

You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành bản nhạc truyền cảm hứng được hơn 100 nghệ sĩ thu âm lại - từ Josh Groban tới Westlife - và bước vào đời sống văn hóa đại chúng như “dàn hợp xướng cảm xúc” của các lễ tốt nghiệp, sự kiện tôn vinh, hay những khoảnh khắc cần nâng đỡ tinh thần.

Phiên bản của Westlife đạt quán quân UK Singles Chart (2005), đưa một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa - ví dụ điển hình cho khả năng bắc cầu giữa thính phòng và pop.

Sau gần ba thập kỷ chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc trên toàn thế giới, ban nhạc Secret Garden lần đầu tiên mang âm nhạc của mình đến với khán giả Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình nghệ thuật đầy dấu ấn.

Tại đêm diễn trong chương trình Good Morning Vietnam, Secret Garden dự kiến mang tới tuyển tập tác phẩm đã làm nên tên tuổi họ, cùng những sắp đặt sân khấu tinh giản, tôn vinh mạch kể chuyện bằng âm thanh - từ những giai điệu “không lời” giàu hình ảnh đến những bản ca lai giữa cổ điển, dân gian Bắc Âu – Celtic, phù hợp với không gian thưởng thức tinh tế của khán giả Việt trong những ngày mùa thu Hà Nội.

Chương trình tiếp tục tinh thần “âm nhạc vì cộng đồng” của Good Morning Vietnam.