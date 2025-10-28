Tòa tuyên án vụ cấp khống hơn 3.600 chứng chỉ nghề tại tỉnh Long An cũ 28/10/2025 12:24

(PLO)- Chỉ trong 4 năm, các bị cáo đã cấp khống tổng cộng 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề, trong đó có 2.776 chứng chỉ được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ...

Ngày 28-10, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Đào Đức Hạnh cùng 17 đồng phạm về các tội giả mạo trong công tác, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, liên quan vụ cấp khống hơn 3.600 chứng chỉ nghề tại tỉnh Long An cũ.

Video: HĐXX tuyên án bị cáo Đào Đức Hạnh và đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2023, Đào Đức Hạnh làm Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (TP Tân An, tỉnh Long An cũ, nay Phường Long An, tỉnh Tây Ninh), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tổ chức cấp chứng chỉ sơ cấp nghề “thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa” không qua đào tạo, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Mỗi chứng chỉ được bán với giá từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng.

Bị cáo Đào Đức Hạnh (giữa) cùng các đồng phạm tại tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Hạnh cùng các nhân viên Phạm Xuân Hải (tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy), Hoàng Tiến Vũ (trưởng Phòng Đào tạo) và Mai Hoài Tiên (phó Phòng Đào tạo) đã lập khống hồ sơ, ký giả hợp đồng thỉnh giảng và giáo án để hợp thức hóa hồ sơ học viên.

Chỉ trong 4 năm, nhóm này đã cấp khống tổng cộng 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề, trong đó có 2.776 chứng chỉ được sử dụng để hợp thức hồ sơ thi các chứng nhận chuyên môn ở 56 tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây của Hạnh còn liên quan đến nhiều cá nhân môi giới và người sử dụng chứng chỉ giả. Trong đó, Trần Thanh Long được xác định đã hợp thức hơn 1.500 chứng chỉ, hưởng lợi 250 triệu đồng; Trần Thị Kim Cúc hưởng lợi 100 triệu; Nguyễn Văn Hồ 70 triệu; Trần Thanh Hiền 57 triệu; Trần Thị Hồng Xuyến 50 triệu đồng.

Nhiều bị can còn đặt mua giấy khám sức khỏe giả để bổ sung hồ sơ thi, trong đó có 247 giấy bị thu giữ tại hiện trường.

18 bị cáo trong đường dây cấp khống hơn 3.600 chứng chỉ. Ảnh: HUỲNH DU

Từ hoạt động trái phép này, Đào Đức Hạnh chi trả cho đồng phạm: Hải 81 triệu đồng, Vũ 214 triệu đồng và Tiên 22 triệu đồng. Riêng Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo toàn bộ đường dây. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 1.791 phôi chứng chỉ chưa sử dụng, cùng hơn 1,14 tỷ đồng tiền các bị can nộp khắc phục hậu quả.

Đào Đức Hạnh tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Tổng cộng 18 bị cáo phạm các tội “Giả mạo trong công tác” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX cho rằng 4 người giữ vai trò chủ chốt là Đào Đức Hạnh, Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoài Tiên, bị xác định là đồng phạm có tổ chức. HĐXX đã ghi nhận 18 bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ như có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo...

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Đức Hạnh 6 năm 6 tháng tù, Hoàng Tiến Vũ và Mai Hoàng Tiên mỗi bị cáo 6 năm tù. Riêng bị cáo Phạm Xuân Hải bị tuyên phạt 7 năm tù trong đó tội giả mạo trong công tác 6 năm tù và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 1 năm tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đào Đức Hạnh cùng các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: HUỲNH DU

Các bị cáo còn lại trong vụ án, trong đó có 2 bị cáo Huỳnh Văn Cắt và Trương Thanh Tín được trả tự do tại phiên tòa vì đã chấp xong hình phạt tù.

Hai bị cáo Trần Thị Hồng Xuyên và Nguyễn Văn Hồ, mỗi người bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng đến năm đến 2 năm tù. Đồng thời buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.