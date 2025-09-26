Cựu giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn được VKS đề nghị giảm án 26/09/2025 15:08

(PLO)- VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) từ 18-24 tháng tù...

Ngày 26-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và Công ty 3T) cùng 11 bị cáo khác, trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH phát triển và dạy nghề 3T, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và một số đơn vị liên quan.

Phiên toà phúc thẩm được mở do có kháng cáo của 12/13 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm, tất cả các bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo và cho biết trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, HĐXX chưa xem xét để áp dụng tình tiết giảm nhẹ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đã cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới để VKS và HĐXX xem xét.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại phần phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện VKS cho biết sau khi xét xử sơ thẩm, VKS đã có quyết định kháng nghị một phần bản án sơ thẩm đối với phần hình phạt của bị cáo Phạm Minh Quân (cựu chuyên viên Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo) theo hướng không cho hưởng án treo.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm đại diện VKS đã rút lại kháng nghị đối với bị cáo này.

Đối với kháng cáo của các bị cáo, đại diện VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồ Đình Thái Hòa; Đặng Thái Hân (cựu phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn) từ 18-24 tháng tù.

Các bị cáo còn lại VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm án.

Bản án sơ thẩm xác định, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn được tuyển sinh, đào tạo và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hạng B1, B2 và C cho các học viên.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì thẩm định, tổ chức kiểm tra các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật; Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì thẩm định, kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn để cấp quy mô đào tạo lái xe.

Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa đã tổ chức tuyển sinh và kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh, đào tạo; cho mượn tư cách pháp nhân, hợp thức là học viên của trung tâm; bán lưu lượng đào tạo bằng cách bán học lý thuyết online...; chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa xe tập lái, giáo viên, phòng học, sân tập lái xe tại trung tâm để được Sở GTVT cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo và Sở LĐ-TB&XH cấp quy mô đào tạo trái quy định.

Các bị cáo thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cấp 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái… cho trung tâm, trong đó có các số liệu không đủ điều kiện.

Các bị cáo thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của trung tâm mà chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm theo tài liệu của Sở GTVT tỉnh và đề nghị của trung tâm, vượt quá quy định cho phép.

Toàn bộ số học viên nêu trên đều không được đào tạo tại trung tâm theo kế hoạch đào tạo; không đào tạo đúng nội dung chương trình đào tạo nghề của Bộ LĐ-TB&XH. Sở GTVT và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đào tạo nghề lái xe của trung tâm.

Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Thái Hòa 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đặng Thái Hân (cựu phó giám đốc Trung tâm) 11 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù.