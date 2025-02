Long An: Giám đốc Trung tâm dạy Nghề Hàng Giang cấp khống hơn 3.600 chứng chỉ nghề 27/02/2025 10:19

(PLO)- Các bị can tại Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang bị cáo buộc đã hợp thức hóa hồ sơ thi, cấp chứng chỉ nghề thuyền trưởng, máy trưởng cho những người có nhu cầu mà không tổ chức đào tạo...

VKSND tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng truy tố đối với 18 bị can trong vụ án Trung tâm Dạy nghề Hàng Giang, tỉnh Long An cấp khống hơn 3.600 chứng chỉ nghề.

Bị can Đào Đức Hạnh (cựu giám đốc Trung tâm) bị truy tố tội giả mạo trong công tác. Bị can Phạm Xuân Hải, Hoàng Tiến Vũ, Mai Hoài Tiên cùng 14 bị can khác bị truy tố về một hoặc hai tội giả mạo trong công tác và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị can Đào Đức Hạnh thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang có chức năng đào tạo nghề sơ cấp bậc 1,2,3 đối với các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa việt Nam; xét cấp chứng chỉ chuyên môn và bồi dưỡng thi để cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do Cục đường thủy nội địa và Sở GTVT tỉnh tổ chức.

Hồ sơ dự thi, gồm: Đơn đề nghị dự thi bản chính, CCCD, chứng chỉ sơ cấp nghề và giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế.

Theo quy định, để được xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề bậc 1, người học phải tham gia tối thiểu 5 tín chỉ với 3 mô-đun và thời gian học thực tế tối thiểu 300 giờ; chứng chỉ nghề bậc 3 phải tham gia học tối thiểu 25 tín chỉ với 15 mô-đun. Sau khi được cấp chứng chỉ và hoàn thành 6 tháng tập sự trở lên thì được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, từ năm 2019 đến năm 2023, Hạnh không chiêu sinh đào tạo theo quy định mà cấp chứng chỉ không qua đào tạo với giá 1,5 - 1,7 triệu đồng/chứng chỉ. Hạnh nhận tiền thông qua trung gian hoặc giao cho nhân viên trung tâm nhận tiền, hồ sơ.

Để hợp thức việc chiêu sinh, mở lớp sơ cấp nghề, Hạnh dùng thông tin cá nhân, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ sư phạm của người thân, bạn bè để ký khống các hợp đồng thỉnh giảng; đưa tên những người này là giáo viên của trung tâm, lập khống hồ sơ giảng dạy.

Hạnh phân công Phạm Xuân Hải làm tổ trưởng tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa, Hoàng Tiến Vũ làm trưởng phòng đào tạo; Mai Hoài Tiên làm phó trưởng phòng đào tạo.

Hạnh cùng các bị can này tiếp nhận thông tin từ các đầu mối gồm ảnh chân dung, bản photocopy CCCD để lập khống hồ sơ học, giảng dạy, kiểm tra và hồ sơ cấp khống chứng chỉ; đứng tên làm giáo viên giảng dạy, ký tên vào sổ lên lớp, giáo án… để hợp thức hóa hồ sơ cho việc cấp khống chứng chỉ.

Quá trình thực hiện, Hạnh đã trả lương cho Hải tổng cộng 81 triệu đồng; Vũ được 214 triệu đồng và Tiên được 22 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Long An khám xét nơi làm việc của Hạnh. Ảnh : CTV

Kết quả điều tra xác định, Hạnh cùng Hải, Vũ và Tiên đã hợp thức hồ sơ, cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng máy trưởng cho các cá nhân tại 56 tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau khi cấp chứng chỉ khống, các bị can đã đưa lại cho các bị can là đầu mối trung gian.

Qua rà soát, có 2.776 chứng chỉ được sử dụng làm hồ sơ thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, riêng 845 chứng chỉ đã tiến hành các biện pháp xác minh nhưng không xác định được mục đích sử dụng.

Sau khi có chứng chỉ, các bị can đầu mối trung gian sẽ sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và nộp lại cho Trung tâm dạy nghề Hàng Giang và nhiều cơ sở đào tạo khác tại TP.HCM, Cần Thơ và Hà Nội.

Riêng tại trung tâm dạy nghề Hàng Giang, các bị can này còn đưa tiền và cung cấp thông tin học viên để trung tâm cấp chứng chỉ sơ cấp để dự thi và được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3.

Ngoài ra, các bị can này còn mua giấy khám sức khỏe giả từ các đối tượng không rõ lai lịch để bổ sung vào hồ sơ thi. CQĐT đã thu giữ 247 giấy khám sức khỏe của nhiều cơ sở y tế tại tỉnh An Giang, Vĩnh Long và TP.HCM.

Các bị can này đã hưởng lợi bất chính từ 1,6 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với các hành vi trên.