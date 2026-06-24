Cần Thơ: Mới thu hồi gần 3 tỉ/1.158 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế 24/06/2026 16:44

(PLO)- Báo cáo của Thi hành án Dân sự TP Cần Thơ cho biết, phần lớn tài sản phải thi hành án trong các vụ tham nhũng, kinh tế chưa có khả năng thu hồi, cơ quan này mới thu hồi được gần 3 tỉ trong tổng số 1.158 tỉ.

Vừa qua, Thi hành án (THA) Dân sự TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026 trình tại kỳ họp HĐND TP giữa năm 2026 sắp tới.

Cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) bị xét xử về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, báo cáo thông tin về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Cụ thể, tổng số phải thi hành 56 việc, với số tiền hơn 1.158 tỉ đồng. Số có điều kiện thi hành là 20 việc, với số tiền hơn 33,4 tỉ đồng. Đã thi hành xong 1 việc, với số tiền là trên 2,877 tỉ đồng. Số chưa có điều kiện thi hành 34 việc, với số tiền gần 600 tỉ đồng. Trường hợp khác là 2 việc với số tiền gần 525 tỉ đồng.

Theo THA Dân sự Cần Thơ, kết quả THA cho thấy nhiều yếu tố tác động trực tiếp đến tỉ lệ thu hồi.

Cụ thể, số việc chưa có điều kiện thi hành chiếm tỉ lệ lớn (34/56 việc), với số tiền gần 600 tỉ đồng, phản ánh phần lớn tài sản phải THA hiện chưa có khả năng thu hồi. Trong khi đó, số tiền thuộc diện có điều kiện thi hành chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với tổng số phải thi hành (khoảng 2,9%), làm hạn chế đáng kể khả năng nâng cao tỉ lệ thu hồi chung. Bên cạnh đó, một số khoản thuộc trường hợp khác (2 việc với số tiền gần 525 tỉ đồng) gặp nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành.

Mặc dù kết quả thi hành xong đã có chuyển biến, song chưa tương xứng với số có điều kiện thi hành, cho thấy hiệu quả tổ chức thi hành trong nhóm án có điều kiện vẫn cần tiếp tục được nâng cao.

“Nhìn chung, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ; sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan và cơ quan THA Dân sự từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 96/2019/QH14, đặc biệt là về tỉ lệ thu hồi về tiền” – báo cáo nêu.